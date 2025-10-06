B1 Inregistrari!
Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin

Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin

Adrian Teampău
06 oct. 2025, 20:15
Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
Jaden Smith Sursa foto: Facebook / Jaden Smith
Cuprins
  1. Jaden Smith, apariție șocantă la Paris
  2. Director artistic pentru Christian Louboutin
  3. Jaden Smith șochează cu aparițiile sale

Jaden Smith, fiul actorului Will Simth și director artistic al liniei de pantofi bărbătești produși de Christian Louboutin a avut o apariție șocantă la Paris. În această perioadă, în capitala Franței s-a desfășurat Săptămâna Modei.

Jaden Smith, apariție șocantă la Paris

Săptămâna Modei de la Paris, celebru eveniment care a acaparat atenția în Orașul Luminilor, în perioada 29 septembrie – 7 octombrie, a strâns numeroase vedete ale lumii artistice și mondene. Între acestea, apariții șocante a avut Jaden Smith, noul director artistic al liniei de pantofi bărbătești Christian Louboutin.

Fiul actorului Will Smith a fost filmat într-un costum futurist, roșu, la evenimentul dedicat firmei pe care o reprezintă, Christian Louboutin. Tânărul director artistic avea fața vopsită în roșu și o coafură extravagantă. De asemenea, într-o altă seară, a fost filmat în vreme ce cobora dintr-o limuzină, tot cu fața vopsită în roșu și cu lenjeria intimă expusă la vedere.

Trebuie spus că tânărul Smith este considerat un simbol al modei actuale, aparițiile sale fiind foarte apreciate de reprezentanții industriei.

Director artistic pentru Christian Louboutin

Jaden Smith, actor și rapper, fiul lui Will Smith a fost numit director artistic al liniei de pantofi pentru bărbați, celebrul designer francez Christian Louboutin. Creațiile acestuia sunt recunoscute datorită tălpilor roșii, culoare preluată și de noul director artistic.

„Într-o dimineață, înotam și mi-am spus: De ce nu Jaden? (…) Sunt convins de creativitatea lui, dar sunt și încântat să am alături de mine o voce inteligentă a unei generații diferite”, a explicat creatorul în vârstă de 62 de ani, într-un interviu pentru publicația Le Figaro.

Christian Louboutin mizează pe artistul de 27 de ani pentru a aduce „mai multă anvergură și vizibilitate” creațiilor sale masculine, lansate în 2008. În prezent linia de pantofi bărbătești aduce aproximativ un sfert din cifra de afaceri a casei de modă, fondată în 1991.

Jaden Smith șochează cu aparițiile sale

Fiul actorului Will Smith și al Jadei Pinkett-Smith a apărut de la o vârstă fragedă în filme, fiind protagonistul unor producții precum „The Pursuit of Happyness” (2006) și „The Karate Kid” (2010). Ulterior, Jaden Smith s-a orientat spre muzică și spre lumea modei. El și-a făcut un nume în lumea modei cu marca sa MSFTSrep. De asemenea, a avut o colaborare cu New Balance, producătorul de pantofi sportivi.

Odată cu cooptarea sa în echipa designerului Christian Louboutin, el a preluat conducerea unei linii într-o casă de lux.

„Astăzi îi lipsește tehnica, dar a început să o învețe. (…) Ceea ce nu se învață este entuziasmul, gustul și pasiunea. Iar pe toate acestea le are”, a dat asigurări designerul.

Jaden Smith își va prezenta prima colecție în ianuarie 2026, în cadrul Săptămânii Modei Masculine de la Paris.

