Jador, furat de banii câștigați într-un an: „Îmi pare rău că există oameni care nu au bani şi sunt nevoiţi să fure”

În cadrul unui videoclip de pe TikTok, Jador a menționat că a fost furat, iar suma este una destul de mare pentru acesta. Cântărețul a dezvăluit că hoții i-au luat o sumă pe care a reușit să o strângă într-un an de zile.

Jador a fost furat. Cântărețul a pierdut banii câștigați într-un an

„Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu.

Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hackcuit contul bancar”, a spus Jador.

Cântărețul a făcut public și faptul că avea cont la banca respectivă de patru ani și că spera că este o instituția bancară serioasă, fiind de la austrieci. El a menționat că își va închide contul la banca respectivă, potrivit .

„Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta ce s-a întâmplat acum în România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul și cu siguranță o să-mi închid contul la ei. S-a întâmplat treaba asta și pentru că sunt cetățean al României și îmi iubesc țara, o să îmi închid contul acolo”, a mai adăugat Jador.