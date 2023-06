Jador nu trece prin cea mai bună perioadă a sa. Cât de gravă este, de fapt, starea manelistului: „Nu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu”

Jador este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi din țară. Manelistul are publicul lui care îi este mereu fidel și care îl susține. Acesta se bucură de un succes extraordinar în cariera sa, însă vestea că se va retrage din industria muzicală a stârnit un val de șoc printre fanii săi.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă, de fapt, Jador

Jador nu trece prin cea mai bună perioadă a sa, din niciun punct de vedere. În urmă cu mai bine de o săptămână, manelistul și a explicat că se confruntă cu probleme serioase de sănătate, care îl vor împiedica să-și continue cariera care l-a consacrat.

Deși au existat mai multe speculații cu privire la boala de care artistul suferă, de curând acesta a ținut să vorbească mai detaliat despre problema pe care o are. Chiar dacă nu a oferit prea multe amămunte, artistul a precizat că situația se poate rezolva printr-o operație.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că . Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând”, a declarat Jador, în cadrul podcastului „La o tură”, notează .

Mai mult decât atât, se pare că drama manelistul vine din faptul că este nevoit să renunțe definitiv la cariera sa.

„Poate că ăsta e și testul, nu știu. (…) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama. Cred că toate sunt un cumul”, a mai spus acesta.