Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta" (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 dec. 2025, 19:38
Sursa foto: Captură video - Jador / TikTok
Jador a povestit că a fost victima unei discriminări într-un restaurant în Germania. O doamnă care stătea la masa alăturată și-a închis geanta când l-a văzut și l-a tot fixat cu privirea. Manelistul a relatat pățania chiar de la fața locului, arătând-o pe femei cum tot trăgea cu ochiul la el.

Pățania lui Jador într-un restaurant din Germania

„Suntem în Germania și m-am pus la masă. Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta. Nu intră îmbucătura în ea. (râde) Se uită numai la mine continuu, îi e frică că îi fur geanta, că îi fur ceva”, a spus Jador, într-un clip pe Tik Tok.

Manelistul s-a arătat amuzat, dar era și stânjenit. „Mi-e și rușine să stau la masă. Hai să plecăm”, i-a spus persoanei care-l însoțea.

@jador♬ sunet original – Jador mami👑❤️

Clipul cu Jador, intens comentat

Clipul a generat numeroase reacții și comentarii, fiind văzut de sute de mii de ori.

Câteva dintre comentarii:

  • „Dar de unde știi ca a închis geanta? Te uitai pe ea 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣”
  • „Eu îi înțeleg sincer”
  • „E problema dumneaei Te iubim Jador om cu suflet bun🥰🥰”
  • „Jador,,,, ești de belea!Am rîs de nu mai puteam!😁”
  • „te-a auzit vorbind românește si de aceea..Și eu am pățit des 🤣..”
  • „am văzut că ai concert în Germania pe 7 februarie să mă dea afară și de la muncă la concert vin să te văd💪❤️🥰❤❤❤”
  • „Am pățit și eu bro când am plecat Iam lăsat 50 de euro pe masa jur 🤣🥰”
  • „Așa este in Germania boss dacă te vede puțin mai brunet 💪😂”
  • „așa este peste tot nu mai in Germania la noi In Romania este mai rău crede-mă 😶‍🌫️”
  • „Mă uit la tine și mă văd pe mine la supermarket cu paznicul 😂😂😂”
