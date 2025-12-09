Jador a povestit că a fost victima unei discriminări într-un restaurant în Germania. O doamnă care stătea la masa alăturată și-a închis geanta când l-a văzut și l-a tot fixat cu privirea. Manelistul a relatat pățania chiar de la fața locului, arătând-o pe femei cum tot trăgea cu ochiul la el.

Pățania lui Jador într-un restaurant din Germania

„Suntem în Germania și m-am pus la masă. Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta. Nu intră îmbucătura în ea. (râde) Se uită numai la mine continuu, îi e frică că îi fur geanta, că îi fur ceva”, a spus Jador, într-un clip pe

Manelistul s-a arătat amuzat, dar era și stânjenit. „Mi-e și rușine să stau la masă. Hai să plecăm”, i-a spus persoanei care-l însoțea.

Clipul cu Jador, intens comentat

Clipul a generat numeroase reacții și comentarii, fiind văzut de sute de mii de ori.

Câteva dintre comentarii: