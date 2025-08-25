Jaguarul de la „Insula Iubirii”, declarații EXPLOZIVE! Cum reacționează fanele, atunci când îl văd: „A leșinat fata, tremură, plânge, urlă”

Jaguarul de la „Insula Iubirii” a făcut declarații INCENDIARE! Într-un interviu recent, acesta a explicat cum a ajuns să participe în emisiune, dar a vorbit și despre valul de admirație, care l-a acaparat acum, în timp ce se difuzează show-ul.

este ispită în sezonul 9 al emisiunii fenomen, care a pus pe jar zeci de mii de români. Caracterul său amuzant și replicile emblematice au devenit un simbol al reality-show-ului.

Cum a ajuns Jaguarul pe meleaguri thailandeze? Cine l-a înscris la emisiune

Potrivit spuselor acestuia, nici măcar nu a știut că va participa la „Insula Iubirii”. Jaguarul a mărturisit că a fost înscris de angajatele sale la casting.

George deține o cafenea în Deva, de care se ocupă alături de angajații săi. Se pare că este destul de iubit de oamenii care lucrează pentru el, dacă aceștia și-au dorit să îl facă celebru.

„Angajatele mele m-au înscris la Insula iubirii, eu am fost. Am zis că dacă am reușit în anumite locuri, unde toți sunt importanți să îi fac să râdă… Nu e scopul meu să fac lumea să râdă, așa sunt eu. Mie îmi place ca lumea să se simtă bine cu mine, adică să nu mă simt eu în plus, dar toți să se simtă bine. Am zis că dacă mă duc la Insula, să fiu eu, să fiu sincer, dacă am ceva de zis pe față la fete, o să le spun pe față. Normal că acolo e mereu sâmbătă seară, acolo l-ați văzut pe George când e vineri seară, sâmbătă seară în anumite chestii”, a declarat George Jaguarul pentru

Cum reacționează fanele, atunci când îl văd

, a povestit cu ce se confruntă acum, în timp ce emisiunea este pe TV. George este asaltat de fane, care mai-mai că leșină, atunci când îl văd. Acesta a spus că nu mai poate face nimic, deoarece oriunde ar fi, lumea își dorește să facă poze cu el.

„Mă așteptam, dar nu așa. Nu pot să mă duc la un supermarket, nu pot să mă duc în stânga, nu pot să mă duc la baie, nu pot să mă duc să mănânc, nu mai pot să fac nimic, pentru că lumea când mă vede, se fac poze. Fetele când mă văd pe stradă, mi s-a întâmplat că a leșinat fata, tremură, plânge, urlă, e ceva incredibil. La nivelul ăsta așa, nu mă așteptam, sunt sincer. Este și obositor pentru mine, e mult stres. Cel mai viral băiat din România. Fugi în stânga, fugi în dreapta, fă publicitate acolo, dorm foarte puțin. În același timp, mă întreabă lumea: „Nu ești obosit, cum faci să ții ritmul ăsta?”. Dar cuvântul „Jaguar” zice tot. Jaguarii nu se lasă ușor”, a mai spus George Ivănescu.