Jamie Dornan, actorul din „50 Shades of Grey”, aproape să-și piardă viața din cauza unei omizi. ”Vestea bună este că nu a fost o supradoză de cofeină, nu a fost o mahmureală...”

, a avut nevoie de spitalizare după ce a manifestat mai multe simptome asemănătoare unui atac de cord, generat de contactul avut cu o specie de omizi toxice în timpul unei vacanțe recente pe care a petrecut-o în Portugalia.

Incidentul a fost dezvăluit de prietenul său Gordon Smart, în cadrul podcast-ului BBC „The Good, the Bad and the Unexpected, relatează .

O vacanță de pomină în Portugalia, alături de trei irlandezi

Provocat în cadrul podcast-ului să dezvăluie o informație cât mai inedită, Smart a povestit că în cea de-a doua zi de vacanță pe care o petrecea în Portugalia alături de Jamie Dornan și de alți doi prieteni a ajuns la spital, după ce a simțit o serie de simptome ce sunt asociate unui atac de cord.

Se aflau pe terenul de golf atunci când a început să se simtă rău, mai întâi a dat vina pe cocktail-urile nenumărate pe care le băuse cu o seară înainte, de fapt în aceeași stare proastă părea că se află toată gașca.

Dus de urgență la spital

Spune că a început să se panicheze în momentul în care a simțit furnicături în mâna stângă și mai apoi pe tot brațul și, fiul unui medic generalist, a considerat că este cazul să meargă la spital.

„Acum, eu sunt un tip destul de sănătos, dar odată ce începi să te gândești c ești destul de sigur că te convingi singur că ai unul”, a spus el.

Smart a fost dus de urgență la spital și, în cele din urmă, după ce majoritatea medicilor a considerat că este vorba de o intoxicație cu cofeină, de la cocktail-urile consumate cu o seară înainte, a fost externat.

Jamie Dornan, la rândul lui a avut nevoie de o vizită la spital

Spre marea sa mirare, atunci când a revenit la hotel, l-a găsit pe Dornan întins pe pat. „Jamie a spus: ‘Doamne sfinte. Gordon, la aproximativ 20 de minute după ce ai plecat, mi-a amorțit brațul stâng, mi-a amorțit piciorul stâng, apoi mi-a amorțit și piciorul drept și m-am trezit în spatele unei ambulanțe’”, a povestit Gordon Smart.

„Oricum, atunci când a părăsit spitalul, paramedicii i-au cerut să facă un selfie cu el, ca și cum asta este ceea ce într-adevăr îți dorești când ești scos într-un scaun cu rotile din spital”, a mai spus Gordon Smart.

O specie de omizi toxice, vinovate de calvarul prin care au trecut

La o săptămână după ce a revenit acasă, Smart a fost sunat de medicul de familie care i-a spus că incidentul petrecut în Portugalia a fost cauzat de fapt de întâlnirea cu niște omizi toxice.

”Se pare că există o specie de omizi extrem de periculoase pe terenurile de golf din sudul Portugaliei, care, până acum, au omorât mai mulți câini și au provocat atacuri de cord în rândul bărbaților în jurul vârstei de 40 de ani”, a împărtășit el.

„Se pare că ne-am atins de omizi procesionare păroase și am fost foarte norocoși că am ieșit cu viață din asta. Deci asta este povestea mea. Vestea bună este că nu a fost o supradoză de cofeină, nu a fost o mahmureală – a fost o omidă otrăvitoare, toxică”, și-a încheiat povestea, cu umor, Gordon Smart.