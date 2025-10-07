Jean Paler a mărturisit că a muncit toată vară pentru a strânge niște bani pentru această . El se teme de facturile uriașe și spune că face „căldură cu porția”.

Ce s-a întâmplat

„E foarte frig, în Sinaia. Plouă, de peste o săptămână, cu ceva lapoviță. Fac caldură de câteva zile, cu porția, 4 sau 5 ore, apoi mai dau drumul la centrală, pe seară, un pic. Ce să fac, mă îmbrac mai gros, treninguri, cât cuprinde, ciorapi”, a declarat Jean Paler, pentru Click.

„Însă, din septembrie, să facem caldură, nu-mi vine să cred! Mi-e teamă de facturi! Va fi o iarnă grea, peste 80 % dintre români vor suferi, restul au destul!”, a mai spus el.

Ce pensie are

Actorul de comedie spune că este greu să fii pensionar în România. Cu o pensie de nici 2.000 de lei, acesta încearcă să facă economii și muncește pentru a putea să plătească facturile din iarnă.

„Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații”, a spus acesta.

„Dar și după pensionare trebuie să mai mergem pe la spectacole. Am muncit, toată vara, pe litoral. Pensiile sunt prea mici. Mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România”, a adăugat.

Optimism, înainte de toate

În ciuda tuturor problemelor și grijilor, actorul de comedie rămâne optimist și îi îndrumă și pe ceilalți să fie la fel.

„Să nu uităm să zâmbim. Dacă n-am zâmbit, e o zi tristă. Și, fruntea sus! Nu trebuie să ne afundăm în tristețe. Să nu ne pierdem optimismul românesc. Vă aștept la spectacolele mele, ca să ne distrăm un pic!”, a mai spus el.