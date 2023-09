Jean Paler, externat din spital, dar cu alte probleme de sănătate: „Sper să nu ajungeți vreodată în spitalele din România”

Jean Paler, celebrul comediant în vârstă de 70 de ani, a fost externat din spital după ce în timpul unei reprezentații în urmă cu o lună. Cu toate acestea, starea sa de sănătate nu este una bună, iar actorul se confruntă acum cu o bronșită cronică de gradul 3. Paler a vorbit despre starea sa și despre experiența sa în spital într-un interviu pentru .

Jean Paler, speranțe de recuperare și întoarcere pe scenă

Jean Paler, cunoscut pentru umorul său contagios, a dezvăluit că, deși a fost externat, încă mai are o cale lungă de parcurs în procesul de recuperare. El speră că va reveni pe scenă și în emisiuni de televiziune cât mai curând posibil, deoarece publicul a reprezentat întotdeauna o parte importantă din viața sa.

„Am fost externat sâmbătă din spital, dar încă mai am mult de muncă înainte. Aș putea spune că mă simt pe jumătate, nici bine, nici rău. Speranța că mă voi recupera și voi deveni sănătos nu m-a părăsit încă. Abia aștept să revin pe scenă și să particip la emisiuni de televiziune. Publicul a fost mereu viața mea, și este în continuare. Am trăit pentru el și am savurat fiecare apreciere din partea sa. În timpul spitalizării, am suferit și de o pneumonie care acum s-a transformat într-o bronșită cronică de gradul 3″, a declarat Jean Paler pentru .

Experiența în spitalele din România

Comedianul a dezvăluit și frustrarea sa cu privire la calitatea îngrijirii medicale pe care a primit-o în spitalele din România în timpul spitalizării. A fost internat în patru spitale diferite și a avut experiențe neplăcute în două dintre ele, unde s-a simțit neglijat și uitat în rezerve.

„Pe durata acestei perioade, am fost transferat în patru spitale diferite. M-am mutat dintr-un spital în altul, deoarece în două dintre ele am fost tratat ca un obiect. Am fost internat într-o rezervă și am fost uitat acolo. Cu toate că starea mea era critică, au trecut și două zile fără ca nimeni să-mi deschidă ușa. Problemele legate de calitatea hranei și de condițiile din spitale sunt groaznice. Sper să nu ajungeți vreodată în spitalele din România”, a adăugat Paler.

Jean Paler, născut pe 17 decembrie 1952, în Brașov, România, are o carieră artistică de aproape 50 de ani. Absolvent al școlii de actorie conduse de profesorul Dem Rădulescu, Paler a interpretat numeroase roluri, inclusiv personaje travestite, pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București.