Jennifer Aniston și-a surprins fanii cu o postare emoționantă pe Instagram, în care și-a oficializat relația cu hipnoterapeutul Jim Curtis. După luni întregi de discreție, actrița de 56 de ani a decis să își arate public dragostea, marcând un moment personal important.

Cum a confirmat Jennifer Aniston relația cu Jim Curtis

Actrița de 56 de ani, celebră pentru rolul său din „ ”, a publicat o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe Jim Curtis. Imaginea, însoțită de mesajul emoționant „La mulți ani, iubirea mea. Te prețuiesc”, a devenit rapid virală. Fanii au reacționat cu entuziasm, apreciind sinceritatea și căldura gestului.

View this post on Instagram

Postarea vine după luni de discreție, în care a evitat să comenteze despre viața sa sentimentală. Totuși, semnele relației erau vizibile încă din vară. La premiera sezonului patru al serialului The Morning Show, actrița a fost întrebată despre hipnoterapeutul cu care formează un cuplu și a declarat simplu: „Este foarte drăguț.” Potrivit publicației , Jim Curtis a fost prezent la eveniment, susținând-o discret de la distanță.

Cum a început povestea dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis

Potrivit surselor People, relația lor a fost observată pentru prima dată în iulie 2025, când cei doi au fost surprinși pe un iaht în Mallorca, alături de Jason Bateman, Amanda Anka și Amy Schumer. O persoană apropiată cuplului a declarat: „Se întâlnesc ocazional și se distrează” și „se văd de câteva luni.”

Aceeași sursă a explicat cum s-au cunoscut: „S-au cunoscut prin intermediul unui prieten și au început ca amici. Jen îi citise cartea și era familiarizată cu activitatea lui. Este foarte diferit de bărbații cu care s-a mai întâlnit ea până acum.”

În august, informațiile despre relație s-au confirmat. O altă sursă a spus pentru People: „Este minunat să fii în preajma lui, iar prietenii apropiați ai lui Jen îl adoră.” Despre personalitatea lui Curtis, aceeași persoană a adăugat: „Are această energie calmă și sigură. Jen o iubește. Ea se simte foarte protejată lângă el.”

Ce a dezvăluit Jennifer Aniston în postările sale

Deși actrița nu a vorbit direct despre relație, indiciile nu au lipsit. Într-o postare din vară, Aniston a inclus printre fotografii o imagine cu Jim Curtis privind apusul pe plajă, cu spatele la cameră. Mesajul scurt care însoțea poza era: „Mulțumesc, vară.” Fanii au interpretat imediat imaginea drept o confirmare subtilă a relației.

View this post on Instagram

Cine este Jim Curtis

Jim Curtis are 49 de ani și se prezintă ca „coach și hipnoterapeut”. În 2017, a publicat volumul The Stimulati Experience, în care a scris deschis despre experiențele sale personale. El mărturisea: „Nu pot să îmi păstrez o iubită pentru că mă plictisesc.”

Curtis are un fiu adolescent, Aidan, care locuiește în nordul statului New York, împreună cu mama sa, Rachel Napolitano. Cei doi au fost căsătoriți între 2003 și 2008, relatează Ziare.com. În carte, Jim a vorbit sincer despre dificultățile din viața de familie, afirmând: „Mi-aș dori să am o relație mai bună cu fiul meu, dar locuiește cu mama lui cea mai mare parte a timpului și este supărat pe mine.”

Autorul nu a ezitat să discute și despre momentele sale mai puțin fericite, recunoscând că, în timpul unei despărțiri, „a ajuns să își spioneze fosta iubită și pe noul ei partener pe Facebook”, iar acest episod l-a făcut să creadă că „nu este suficient.” Tot el a povestit că obișnuiește să își noteze „detaliile rușinii” pe bilețele de hârtie, pe care apoi le arde, într-un gest simbolic de eliberare.