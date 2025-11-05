Jennifer Lopez strălucește în fiecare apariție a sa. Recent, artista a filmat o reclamă pentru un brand de bijuterii de lux, ocazie cu care a purtat o rochie creată de designerul român, Maria Lucia Hohan.
Jennifer Lopez a purtat, recent, rochia creată de românca Maria Lucia Hohan. Piesa de vestimentație, denumită „Cecilia”, costă nici mai mult, nici mai puțin de 7.660 de lei. confirmând încă o dată prestigiul internațional al brandului românesc.
„Proiectată pentru a pune în valoare o siluetă tip clepsidră, rochia CECILIA impresionează printr-un decolteu adânc în formă de V, ce evidențiază zona bustului. Corsetul este decorat cu detalii în formă de inimă pe cupe, oferind o notă jucăușă designului. Materialul drapat cu măiestrie și talia accentuată creează o siluetă spectaculoasă, în timp ce spatele ajustabil asigură o potrivire perfectă”, e descrierea rochiei pe site-ul brandului.
În ianuarie, Heidi Klum a îmbrăcat creația designerului român la Globurile de Aur. Rochia, de culoare verde aprins, fără bretele și cu trenă, a atras toate privirile la marele eveniment cinematografic.
Maria Lucia Hohan este unul dintre puținii designeri români care se bucură de popularitate și în rândul vedetelor internaționale. Printre divele care i-au purtat creațiile se numără și Eva Longoria, Jennifer Lopez, Taylor Swift și Heidi Klum.
Creatoarea româncă a absolvit Liceul de Artă din București, ca mai apoi să urmeze cursurile Institutului de Modă „Esmod” din Paris. Deși era deja pasionată de designul vestimentar, odată ce a ajuns în orașul supranumit „Capitala Modei”, Maria Lucia Hohan a avut șansa să învețe noi tehnici și să își perfecționeze abilitățile.
După finalizarea studiilor, românca s-a întors în țara sa natală, unde a pus bazele propriului brand. Nu a mai durat mult până ce creațiile sale, care s-au diferențiat prin fluiditatea materialelor și modul în care scoteau în evidență frumusețea siluetei feminine, au început să fie dorite de unele dintre cele mai mari vedete de talie internațională.