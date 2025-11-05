B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de românca Maria Lucia Hohan. Cât costă piesa de vestimentație

Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de românca Maria Lucia Hohan. Cât costă piesa de vestimentație

B1.ro
05 nov. 2025, 13:58
Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de românca Maria Lucia Hohan. Cât costă piesa de vestimentație
Sursa Foto: Facebook/ Jennifer Lopez
Cuprins
  1. Cât costă rochia purtată de Jennifer Lopez
  2. Ce alte vedete au mai purtat rochii create de designerul român
  3. Cine este Maria Lucia Hohan

Jennifer Lopez strălucește în fiecare apariție a sa. Recent, artista a filmat o reclamă pentru un brand de bijuterii de lux, ocazie cu care a purtat o rochie creată de designerul român, Maria Lucia Hohan.

Cât costă rochia purtată de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a purtat, recent, rochia creată de românca Maria Lucia Hohan. Piesa de vestimentație, denumită „Cecilia”, costă nici mai mult, nici mai puțin de 7.660 de lei.  confirmând încă o dată prestigiul internațional al brandului românesc.

„Proiectată pentru a pune în valoare o siluetă tip clepsidră, rochia CECILIA impresionează printr-un decolteu adânc în formă de V, ce evidențiază zona bustului. Corsetul este decorat cu detalii în formă de inimă pe cupe, oferind o notă jucăușă designului. Materialul drapat cu măiestrie și talia accentuată creează o siluetă spectaculoasă, în timp ce spatele ajustabil asigură o potrivire perfectă”, e descrierea rochiei pe site-ul brandului.

Ce alte vedete au mai purtat rochii create de designerul român

În ianuarie, Heidi Klum a îmbrăcat creația designerului român la Globurile de Aur. Rochia, de culoare verde aprins, fără bretele și cu trenă, a atras toate privirile la marele eveniment cinematografic.

Cine este Maria Lucia Hohan

Maria Lucia Hohan este unul dintre puținii designeri români care se bucură de popularitate și în rândul vedetelor internaționale. Printre divele care i-au purtat creațiile se numără și Eva Longoria, Jennifer Lopez, Taylor Swift și Heidi Klum.

Creatoarea româncă a absolvit Liceul de Artă din București, ca mai apoi să urmeze cursurile Institutului de Modă „Esmod” din Paris. Deși era deja pasionată de designul vestimentar, odată ce a ajuns în orașul supranumit „Capitala Modei”, Maria Lucia Hohan a avut șansa să învețe noi tehnici și să își perfecționeze abilitățile.

După finalizarea studiilor, românca s-a întors în țara sa natală, unde a pus bazele propriului brand. Nu a mai durat mult până ce creațiile sale, care s-au diferențiat prin fluiditatea materialelor și modul în care scoteau în evidență frumusețea siluetei feminine, au început să fie dorite de unele dintre cele mai mari vedete de talie internațională.

Tags:
Citește și...
Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
Monden
Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
Monden
Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Monden
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
Monden
Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor
Monden
Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor
Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
Monden
Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Monden
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Monden
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”
Monden
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”
Viviana Sposub iubește din nou, la un an după despărțirea de George Burcea. Iubitul vedetei, un tânăr celebru în mediul online
Monden
Viviana Sposub iubește din nou, la un an după despărțirea de George Burcea. Iubitul vedetei, un tânăr celebru în mediul online
Ultima oră
14:59 - Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
14:57 - Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
14:54 - Scandalul din România care a ajuns în Premier League. Comentatorii VOYO, puși la zid de fanii lui Arsenal
14:34 - Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
14:31 - O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
14:20 - Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile
14:18 - Posibil atac terorist în Franța. Sunt cel puțin 10 răniți. Martorii au relatat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”
14:11 - USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
14:10 - De ce shopilo.ro poate deveni locul preferat pentru cumpărăturile cu discount
14:06 - Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților