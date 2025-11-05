Jennifer Lopez strălucește în fiecare apariție a sa. Recent, artista a filmat o reclamă pentru un brand de bijuterii de lux, ocazie cu care a purtat o rochie creată de designerul român, Maria Lucia Hohan.

Cât costă rochia purtată de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a purtat, recent, rochia creată de românca Maria Lucia Hohan. Piesa de vestimentație, denumită „Cecilia”, costă nici mai mult, nici mai puțin de 7.660 de lei. confirmând încă o dată prestigiul internațional al brandului românesc.

„Proiectată pentru a pune în valoare o siluetă tip clepsidră, rochia CECILIA impresionează printr-un decolteu adânc în formă de V, ce evidențiază zona bustului. Corsetul este decorat cu detalii în formă de inimă pe cupe, oferind o notă jucăușă designului. Materialul drapat cu măiestrie și talia accentuată creează o siluetă spectaculoasă, în timp ce spatele ajustabil asigură o potrivire perfectă”, e descrierea rochiei pe site-ul brandului.

Ce alte vedete au mai purtat rochii create de designerul român

În ianuarie, Heidi Klum a îmbrăcat creația designerului român la . Rochia, de culoare verde aprins, fără bretele și cu trenă, a atras toate privirile la marele eveniment cinematografic.

Cine este Maria Lucia Hohan

Maria Lucia Hohan este unul dintre puținii designeri români care se bucură de popularitate și în rândul vedetelor internaționale. Printre divele care i-au purtat creațiile se numără și Eva Longoria, Jennifer Lopez, Taylor Swift și Heidi Klum.

a absolvit Liceul de Artă din București, ca mai apoi să urmeze cursurile Institutului de Modă „Esmod” din Paris. Deși era deja pasionată de designul vestimentar, odată ce a ajuns în orașul supranumit „Capitala Modei”, Maria Lucia Hohan a avut șansa să învețe noi tehnici și să își perfecționeze abilitățile.

După finalizarea studiilor, românca s-a întors în țara sa natală, unde a pus bazele propriului brand. Nu a mai durat mult până ce creațiile sale, care s-au diferențiat prin fluiditatea materialelor și modul în care scoteau în evidență frumusețea siluetei feminine, au început să fie dorite de unele dintre cele mai mari vedete de talie internațională.