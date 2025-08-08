Situație neplăcută într-un magazin din . Artistei Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, i s-a refuzat intrarea în clădire. Agenții de pază nu au recunoscut-o.

Ce s-a întâmplat

Cântăreaţa se plimba printr-un centru comercial din orașul turcesc și a încercat să intre în magazinul Chanel, însă un agent de pază i-a spus: „Este plin”.

Cum a reacționat Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nu s-a lăsat afectată de situație. Ea a acceptat ceea ce s-a întâmplat și a răspuns: „OK, nicio problemă”.

Ulterior, artista a intrat într-un alt magazin care se afla alături. Ea a fost primită cu brațele deschise în magazinele Celine și Beymen, unde a cheltuit o sumă considerabilă, de câteva mii de euro, într-o sesiune de shopping de trei ore, conform Daily Mail, citat de .

Deși inițial i s-a refuzat accesul, magazinul Chanel din Istanbul și-a schimbat imediat decizia după ce reprezentanții și-au dat seama cine este femeia și au invitat-o înapoi în magazin.

Cu toate acestea, artista și cântăreața Jennifer Lopez a refuzat invitaţia de a se reîntoarce.