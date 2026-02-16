B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Care este motivul pentru care Jojo și Paul Ipate nu mai vor un al treilea copil: „Ar fi complicat, nu mai este cazul”

Care este motivul pentru care Jojo și Paul Ipate nu mai vor un al treilea copil: „Ar fi complicat, nu mai este cazul”

Flavia Codreanu
16 feb. 2026, 13:54
Care este motivul pentru care Jojo și Paul Ipate nu mai vor un al treilea copil: „Ar fi complicat, nu mai este cazul”
Foto: Instagram
Cuprins
  1. Cum reușesc Jojo și Paul Ipate să mențină echilibrul în familie
  2. De ce au ales cei doi actori să nu mai aibă încă un copil

Jojo și Paul Ipate au explicat motivele pentru care au decis să nu își mai mărească familia. La 44 de ani, actrița se declară pe deplin împlinită cu cei doi copii pe care îi are deja, Achim și Zora. Deși programul profesional al ambilor părinți este unul foarte încărcat, aceștia au reușit să găsească un echilibru care să le permită să fie prezenți zilnic în viața copiilor lor.

Cum reușesc Jojo și Paul Ipate să mențină echilibrul în familie

Potrivit click, cei doi actori sunt împreună de 12 ani și au învățat să își sincronizeze agendele astfel încât copiii să nu simtă lipsa nici unuia dintre părinți. În timp ce unul dintre ei este plecat la filmări sau la teatru, celălalt preia responsabilitățile casnice. Jojo a subliniat că, deși fiul lor cel mare este adolescent, nevoia de susținere rămâne la fel de importantă ca în cazul fiicei lor mai mici. Prezența constantă în viața celor doi a devenit o regulă de bază în familia lor.

„Achim se descurcă și singur, dar tot are nevoie și el de susținerea noastră. Și adolescenții au nevoie de asta. Dar, Zora este mică încă, ea are mare nevoie de noi. Ideea este, cumva, că în ani te obișnuiești. Noi suntem de 12 ani împreună și se creează un echilibru. Și ne armonizăm în așa fel cu programele încât asta să nu deranjeze programul copiilor. Eu sunt acasă mai tot timpul. Paul este cel mai mult plecat. Și, când sunt eu plecată sau am eu un proiect, este Paul acasă. Ne împărțim! Copiii sunt o prioritate pentru noi. La noi nu funcționează asta cu când ajungem să-i vedem. Pe ei îi vedem zilnic!”, a declarat actrița.

De ce au ales cei doi actori să nu mai aibă încă un copil

Decizia de a nu mai avea al treilea copil este una asumată de ambii parteneri. Jojo consideră că diferența de vârstă față de copiii actuali ar face lucrurile mult mai complicate în acest moment. În plus, actrița simte că  instinctul matern este prezent și în intermediul cursurilor de actorie pe care le susține, unde lucrează constant cu zeci de copii și adolescenți.

„Nu mai vrem încă un copil! Nu cred că mai este cazul! Deja au crescut destul de mult amândoi, ar fi complicat. Dar, noi suntem înconjurați de copii tot timpu pentru că avem cursurile de actorie unde avem înscriși copii de la 6 la 16 ani. Sunt toți ca ai noștri! Îi iubim pe toți, îi sprijinim, așa că nu simțim lipsa celui de-al treilea copil. Suntem foarte încântați că avem și băiat și fată.”, a explicat Jojo.

Dincolo de viața de părinte, actrița se concentrează acum pe proiectele Teatrului Maidan, cea mai recentă producție fiind spectacolul „6 INIMI, 3 GREȘELI”. Turneul național al acestei piese se bucură de un succes real, confirmând că parteneriatul lor, atât cel personal, cât și cel profesional, funcționează foarte bine.

Tags:
Citește și...
Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
Monden
Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
Nicoleta Luciu, mărturisiri despre sarcinile pierdute: „A doua oară am zis că o să fac tripleți. A fost o conexiune cu Universul, ca o rugăciune. Și s-a întâmplat”
Monden
Nicoleta Luciu, mărturisiri despre sarcinile pierdute: „A doua oară am zis că o să fac tripleți. A fost o conexiune cu Universul, ca o rugăciune. Și s-a întâmplat”
Mesaj emoționant transmis de Ada Condeescu în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 76 de ani: „Pun un Beatles și zâmbesc, sperând că este încă undeva și mă vede.”
Monden
Mesaj emoționant transmis de Ada Condeescu în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 76 de ani: „Pun un Beatles și zâmbesc, sperând că este încă undeva și mă vede.”
Câți bani a primit Larisa Uță pentru participarea la Survivor. Ea a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși
Monden
Câți bani a primit Larisa Uță pentru participarea la Survivor. Ea a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși
Deea Maxer a spus „DA” a doua oară. Vedeta s-a logodit cu iubitul ei la o cabană din Buzău
Monden
Deea Maxer a spus „DA” a doua oară. Vedeta s-a logodit cu iubitul ei la o cabană din Buzău
Repaus vocal pentru Mirela Vaida. Iată ce s-a întâmplat cu aceasta
Monden
Repaus vocal pentru Mirela Vaida. Iată ce s-a întâmplat cu aceasta
Motivul real pentru care Călin Donca și Marian Godină nu se suportă. Ce i-a făcut polițistul, chiar înainte de Survivor
Monden
Motivul real pentru care Călin Donca și Marian Godină nu se suportă. Ce i-a făcut polițistul, chiar înainte de Survivor
Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”
Monden
Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”
David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc: „Unele întâlniri nu se uită niciodată!”
Monden
David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc: „Unele întâlniri nu se uită niciodată!”
Insula Shakirei a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut de agenții imobiliari pentru colțul paradisiac din Caraibe (VIDEO)
Monden
Insula Shakirei a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut de agenții imobiliari pentru colțul paradisiac din Caraibe (VIDEO)
Ultima oră
16:30 - Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
16:23 - Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
16:08 - Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
16:01 - Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
15:59 - Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
15:57 - Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
15:47 - Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
15:45 - Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
15:35 - Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
15:30 - Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați