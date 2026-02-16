Jojo și Paul Ipate au explicat motivele pentru care au decis să nu își mai mărească familia. La 44 de ani, actrița se declară pe deplin împlinită cu cei doi copii pe care îi are deja, Achim și Zora. Deși programul profesional al ambilor părinți este unul foarte încărcat, aceștia au reușit să găsească un echilibru care să le permită să fie prezenți zilnic în viața copiilor lor.

Cum reușesc Jojo și Paul Ipate să mențină echilibrul în familie

Potrivit , cei doi actori sunt împreună de 12 ani și au învățat să își sincronizeze agendele astfel încât copiii să nu simtă lipsa nici unuia dintre părinți. În timp ce unul dintre ei este plecat la filmări sau la teatru, celălalt preia responsabilitățile casnice. Jojo a subliniat că, deși fiul lor cel mare este adolescent, nevoia de susținere rămâne la fel de importantă ca în cazul fiicei lor mai mici. Prezența constantă în viața celor doi a devenit o regulă de bază în familia lor.

„Achim se descurcă și singur, dar tot are nevoie și el de susținerea noastră. Și adolescenții au nevoie de asta. Dar, Zora este mică încă, ea are mare nevoie de noi. Ideea este, cumva, că în ani te obișnuiești. Noi suntem de 12 ani împreună și se creează un echilibru. Și ne armonizăm în așa fel cu programele încât asta să nu deranjeze programul copiilor. Eu sunt acasă mai tot timpul. Paul este cel mai mult plecat. Și, când sunt eu plecată sau am eu un proiect, este Paul acasă. Ne împărțim! Copiii sunt o prioritate pentru noi. La noi nu funcționează asta cu când ajungem să-i vedem. Pe ei îi vedem zilnic!”, a declarat

De ce au ales cei doi actori să nu mai aibă încă un copil

Decizia de a nu mai avea al treilea copil este una asumată de ambii parteneri. Jojo consideră că diferența de vârstă față de copiii actuali ar face lucrurile mult mai complicate în acest moment. În plus, actrița simte că instinctul matern este prezent și în intermediul cursurilor de actorie pe care le susține, unde lucrează constant cu zeci de copii și adolescenți.

„Nu mai vrem încă un copil! Nu cred că mai este cazul! Deja au crescut destul de mult amândoi, ar fi complicat. Dar, noi suntem înconjurați de copii tot timpu pentru că avem cursurile de actorie unde avem înscriși copii de la 6 la 16 ani. Sunt toți ca ai noștri! Îi iubim pe toți, îi sprijinim, așa că nu simțim lipsa celui de-al treilea copil. Suntem foarte încântați că avem și băiat și fată.”, a explicat Jojo.

Dincolo de viața de părinte, actrița se concentrează acum pe proiectele Teatrului Maidan, cea mai recentă producție fiind spectacolul „6 INIMI, 3 GREȘELI”. Turneul național al acestei piese se bucură de un succes real, confirmând că parteneriatul lor, atât cel personal, cât și cel profesional, funcționează foarte bine.