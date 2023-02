Jorge, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din viața lui: „Am avut și falimente, și încasări mari”

Jorge este cunoscut publicului larg pentru sinceritatea lui debordantă, reușind și de această dată să uimească cu o serie de dezvăluiri neștiute din viața lui, atât personală, cât și profesională.

Artistul a povestit despre greutățile prin care a trecut în carieră, dar și despre motivul pentru care nu a urma o facultate de muzică.

Jorge, despre cele mai dificile momente din cariera sa

Într-un interviu acordat recent pentru , Jorge a dezvăluit motivul pentru care a urmat ASE-ul și nu a ales să urmeze studii superioare în domeniul medical.

„Mi-au plăcut mereu banii. Pentru că nu aveam atunci când eram mic, mereu mă imaginam că merg cu Mercedesul, deși eu eram în Dacia părinților, călătoream prin toată lumea, imaginar, prin casă și visam la o viață plină de bani. Așa eram eu ca adolescent. Nu-mi plăcea niciun cadou, pentru că eu mereu voiam „mai mult”.

Am dat la ASE din motivul ăsta, iar „Managementul afacerilor”, pragmatic vorbind, m-a ajutat doar în ideea că am terminat o facultate. Altfel, afacerile se învață din mers. Ai fler sau nu. Uneori câștigi, alteori pierzi, important e să fii pe plus la final”.

Întrebat cât de dificil i-a fost să își facă un nume în industria muzicală și cea a showbiz-ului, în general, Jorge a răspuns că: „ . Eu nu m-am gândit niciodată că ceva e greu. Dacă am simțit ceva, m-am aruncat cu capul înainte. Nu mi-a păsat de ce spun unii și alții. Când ceva e menit să se întâmple, se întâmplă. Fiecare își croiește drumul cum știe. Acum clar știu cum ar fi fost mai simplu, însă asta înveți prin experiență”.

De asemenea, Jorge a mărturisit că sunt momente în care este deranjat de faptul că oamenii îl percep mai mult ca un om de televiziune decât ca artist muzical. „Sincer, da. (râde) E păcat. Am o voce așa caldă. (râde) Însă fac totul cu drag. Acum nu mă mai gândesc la asta. Am învățat să primesc tot ce vine spre mine. Indiferent ce fac în cariera mea, o fac cu drag. Mă bucur de fiecare moment și oportunitate. Chiar dau 100% în tot ce mă implic. Urăsc neprofesioniștii, nepunctualii, așa am fost crescut de tata și cred că cel mai important în carieră și în viață este să fii profesionist și să dai totul”.

„Am avut și falimente, și încasări mari”

Jorge a povestit, de asemenea, și despre momentele, două la număr, în care a fost nevoit să o ia de la zero în cariera sa: „Au fost două momente când am luat-o de la zero. Am avut și falimente, și încasări mari. Mereu ziceam că viața mea este ca un roller coaster, însă astăzi sunt pe „autostradă”. Cred că viața mea este așa cum mi-am dorit-o și sunt recunoscător pentru toate suișurile și coborâșurile. Am învățat din fiecare experiență, mai ales atunci când am fost la pământ”.

Întrebat dacă la ora actuală consideră că lipsește ceva din viața sa, Jorge a declarat că: „Viața mea este perfectă așa cum este. Sunt recunoscător , pentru tot ce am, și am și planuri de viitor bine stabilite pe care le îmbrățișez la momentul perfect, atunci când e momentul. Sunt în mood de muncă, de învățat, de distracție și de construit în continuare”.

Despre cel mai important sfat pe care l-a primit în viață de la părinți, Jorge a spus: „De la tata am învățat să fiu respectuos cu toată lumea și să fiu mereu în mișcare, activ, iar de la mama, să primesc tot ce vine spre mine în viață. Din fiecare lucru, mic sau mare, avem câte ceva de învățat”.