Julia Roberts dezvăluie că Martin Luther King Jr. și Coretta Scott King au plătit nota de plată de la spital, când s-a născut

Un fapt puțin cunoscut până acum despre Julia Roberts este acum public, datorită rețelelor de socializare, anunță CNN.

Totul a început recent, când un utilizator Twitter a distribuit o compilație video cu Roberts, scriind: „Faptul că Martin Luther King Jr. a plătit pentru nașterea ei este încă necunoscut”.

Câteva zile mai târziu, în onoarea celei de-a 55-a aniversări a lui Roberts, pe 28 octombrie, consultantul Zara Rahim a postat pe Twitter un clip în care Roberts împărtășește povestea nașterii sale cu jurnalista Gayle King (fără nicio legătură cu Dr. King).

Roberts a explicat că Martin Luther King Jr. și soția sa, Coretta Scott King, s-au ocupat de cheltuielile de la spital, deoarece părinții ei nu au putut plăti factura.

„Părinții mei aveau o școală de teatru în Atlanta, numită Actors and Writers’ Workshop”, a spus Roberts. „Într-o zi, Coretta Scott King a sunat-o pe mama mea și a întrebat-o dacă copiii ei ar putea să meargă și ei la acea școală, deoarece le era greu să găsească un loc care să-i accepte copiii.”

