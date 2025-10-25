B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie" și „Lost in space" avea 100 de ani (VIDEO)

June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 oct. 2025, 23:59
June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
Guy Williams și June Lockhart. Actrița a murit pe 23 octombrie, la vârsta de 100 de ani. Sursa foto: Hepta - Capital Pictures / CAP/KFS
Cuprins
  1. În ce filme a jucat June Lockhart
  2. Ce distincții a primit June Lockhart

June Lockhart a murit la vârsta de 100 de ani. Actrița era cunoscută mai ales pentru rolurile din „Lost in space”, „Lassie” și „Meet Me in St. Louis”.

În ce filme a jucat June Lockhart

Fiica actorilor Gene și Kathleen Lockhart, June s-a născut în New York City, în 1925, și a debutat la 13 ani, alături de ambii părinți în filmul „A Christmas Carol”, din 1939.

În peste 70 de ani de carieră, Lockhart a apărut în zeci de filme și seriale.

Ea a devenit cunoscută pentru rolul mamei adoptive a lui Timmy, Ruth Martin, în serialul „Lassie”, din 1958 până în 1964. Aceasta a mai jucat rolul Dr. Maureen Robinson în serialul „Lost in space”, între 1965 până în 1968.

A mai apărut în seriale precum „Petticoat Junction”, „General Hospital”, „Beverly Hills 90210”, „Full House”, „Roseanne” și „Gray’s Anatomy”.

Lockhart a murit din cauze naturale, pe 23 octombrie, în California, scrie Variety.

Ce distincții a primit June Lockhart

June Lockhart a primit două stele pe Hollywood Walk of Fame, una pentru filme și una pentru seriale. De asemenea, a fost nominalizată la două premii Emmy, inclusiv la categoria „Cea mai bună actriță într-un rol principal într-un serial dramatic” pentru rolul din „Lassie”.

