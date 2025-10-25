June Lockhart a murit la vârsta de 100 de ani. Actrița era cunoscută mai ales pentru rolurile din „Lost in space”, „Lassie” și „Meet Me in St. Louis”.
Fiica actorilor Gene și Kathleen Lockhart, June s-a născut în New York City, în 1925, și a debutat la 13 ani, alături de ambii părinți în filmul „A Christmas Carol”, din 1939.
În peste 70 de ani de carieră, Lockhart a apărut în zeci de filme și seriale.
Ea a devenit cunoscută pentru rolul mamei adoptive a lui Timmy, Ruth Martin, în serialul „Lassie”, din 1958 până în 1964. Aceasta a mai jucat rolul Dr. Maureen Robinson în serialul „Lost in space”, între 1965 până în 1968.
A mai apărut în seriale precum „Petticoat Junction”, „General Hospital”, „Beverly Hills 90210”, „Full House”, „Roseanne” și „Gray’s Anatomy”.
Lockhart a murit din cauze naturale, pe 23 octombrie, în California, scrie Variety.
June Lockhart a primit două stele pe Hollywood Walk of Fame, una pentru filme și una pentru seriale. De asemenea, a fost nominalizată la două premii Emmy, inclusiv la categoria „Cea mai bună actriță într-un rol principal într-un serial dramatic” pentru rolul din „Lassie”.