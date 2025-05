Kim Kardashian, la procesul jafului armat din Paris. Vedeta a izbucnit în lacrimi în fața judecătorilor

Kim Kardashian, vedeta de reality TV, a apărut în fața unui tribunal din Paris, unde se judecă cazul jafului din 2016. Ea a declarat, cu lacrimi în ochi, că s-a temut că va fi violată și ucisă de agresori.

Starleta americană a depus mărturie în cazul jafului din 2016, când a fost ameninţată cu arma în camera ei de hotel de o bandă de tâlhari. Aceștia i-au furat mai multe bijuterii evaluate la câteva milioane de euro, conform Reuters.

Kim Kardashian a apărut la tribunal într-o ţinută neagră, elegantă, purtând bijuterii strălucitoare. Ea a coborât dintr-o mașină neagră, însoţită de mama sa și de mai multe gărzi de corp. Camerele de filmat nu au fost permise în sala de judecată, iar mărturia ei nu a fost transmisă în direct. Potrivit surselor care au asistat la proces, în timpul mărturiei a plâns.

„Am crezut că o să mor. (…) M-am gândit la sora mea, m-am gândit că o să intre şi o să mă vadă împuşcată mortal şi că va rămâne veşnic cu această amintire”, a declarat Kim Kardashian în faţa instanţei.

Potrivit anchetatorilor care investighează cazul, suspecţii sunt acuzaţi că au legat-o pe Kim Kardashian cu bandă adezivă şi coliere din plastic. Apoi au furat mai multe bijuterii, între care și un inel de logodnă în valoare de 4 milioane de dolari, primit de la fostul soț, rapperul Kanye West (în prezent cunoscut sub numele Ye).

