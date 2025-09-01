Valentina Pelinel a vorbit despre secretele mariajului ei de succes cu Cristi Borcea, dar și despre provocarea ce îi așteaptă în această toamnă, când gemenele lor vor începe școala. Pelinel și Borcea sunt căsătoriți de șapte ani și au împreună trei copii – pe Milan, Indira și Rania.

Cuprins

Ce a spus Valentina Pelinel despre școala copiilor

Cum menține Valentina Pelinel armonia în familie

Ce a spus Valentina Pelinel despre școala copiilor

Copiii celor doi au timp limitat de ecran și activități sportive multe, în compensație. Cât despre școală, cu toții sunt înscriși la una privată, cu predare bilingvă.

„Am ales o școală privată din zona casei, care oferă un program și o abordare adaptată nevoilor lor. Am ales pentru ei bilingv, urmând atât programa românească, cât și cea internațională.

Îmi place ideea de a învăța într-un mediu care le stimulează curiozitatea și le oferă expunere la mai multe limbi străine, dar vreau în același timp să vorbească corect și cursiv limba română. Milan a dat examenele de evaluare națională pentru prima oară anul acesta și a avut rezultate foarte bune, deci cred că am făcut o alegere bună. În data de 8 septembrie vom însoți 3 școlari la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Milan va intra în clasa a treia și fetitele vor intra în clasa zero. Hai că ne distrăm, nu glumă!”, a spus Valentina Pelinel, pentru

Cum menține Valentina Pelinel armonia în familie

Întrebată care sunt regulile nescrise ale relației ei cu Cristi Borcea, aceasta a răspuns: „Iubire. Dar și respect, umor, sprijin necondiționat, . Oricât de agitată ar fi ziua, găsim timp să vorbim și să râdem împreună în fiecare seară”.

Valentina Pelinel a mai spus că ea e cea care aduce armonia în casă, căci Cristi Borcea, evident, e mai vulcanic, având în vedere responsabilitățile de afaceri pe care le are: „Vulcanul e Cristi, normal. E bărbat și e expus la un nivel de stres deloc ușor de gestionat datorită afacerilor pe care le conduce dar și datorită responsabilității pe care o poartă pentru numeroasa noastră familie. Eu sunt cea care știe să liniștească lucrurile și să readucă echilibrul. Așa facem o echipă bună!”.