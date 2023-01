La o lună de la cununia civilă, Anda Adam face dezvăluiri despre nunta religioasă cu Yosif Eudor Mohaci: „Suntem nehotărâți și indeciși”

Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci s-au căsătorit în urmă cu o lună. În cadrul unui interviu acordat recent , artista a făcut marele anunț despre nunta ei cu Yosif. Cei doi vor să invite la petrecere toate vedetele din showbiz.

Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci nu mai au de gând să țină secretă cununia religioasă, așa cum s-a întâmplat la cununia civilă care a avut loc înainte de Crăciun, când nimeni nu a știut că ei se căsătoresc la Starea Civilă.

Anda Adam, dezvăluiri despre nuntă

De această dată, cei doi soți își doresc , la care vor lua parte familiile lor, apropiații și toți prietenii. Nu au ales încă data nunții, însă nu se grăbesc în acest sens.

„Vrem să fim deciși și hotărâți în ceea ce privește petrecerea și nunta în sine, tocmai de aceea pentru că era final de an nu am vrut să ne grăbim și să facem lucrurile pe grabă, iar deocamdată am pus cozonacul la dospit și vedem ce idei trăsnite ne trec prin cap ca să planificăm și o nuntă așa cum ne dorim noi foarte tare”, a spus Anda Adam, potrivit .

Nu au hotărât încă unde va avea loc nunta, dar știu că pe lista de invitați vor fi și multe vedete din shiwbiz, prietenii ei. „Suntem nehotărâți și indeciși, dar cu siguranță nu vom ține ascuns, nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea, e un motiv de bucurie și o să vreau să invit toți oamenii din showbiz care îmi sunt prieteni, așa că nu va fi nimic de ascuns pentru că ne dorim ca cei care ne sunt aproape să ne fie alături într-un moment ca acesta și la un super petrecere pe care o vom organiza”, a mai spus artista.

Cum s-au cunoscut cei doi soți

În cadrul unei emisiuni, artista a dezvăluit despre începuturile poveștii ei de iubire. „Cu logodnicul meu m-am cunoscut la munte, am crezut că voia o poză, a venit să se bage în seamă, nu știa cine sunt. El era tot cu fetița, uite, fetița mea e aici, o duc la fetița ta? Mi-a devenit întipărit în minte chipul lui, imediat ce a plecat de lângă mine am zis, wow, ai văzut ce ochi avea tipul ăsta? Întâmplarea a făcut ca el să fie la recepție a doua zi când eu am coborât, l-a recunoscut fetița mea. (…)

Mi-a lăsat numărul la recepție, el e francez și e romantic. Nu l-am sunat niciodată, au trecut patru luni și el m-a căutat pe Instagram. Până la urmă am văzut mesajul, din atâtea. Era și ziua lui de naștere”, a declarat Anda Adam.

În 2021, vedeta a fost cerută în căsătorie de Yosif Eudor. „ unde mi-a facut și o altă surpriză! Am avut parte de o experiență inedită, într-o locație în care zboară zeci de baloane. A pregătit un shooting foto cu un fotograf de acolo și a pus la cale o cerere în căsătorie. A fost cred că unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea și nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta. Este o destinație pe care voiam să o vizităm demult, el a vrut să îmi facă o surpriză, să mă ducă aici, în Cappadocia.

Bineînțeles că m-am gândit că ar fi superb, odată ajunși acolo, să facem și o ședință foto, este foarte instragamabil locul”, a spus Anda Adam într-un interviu. „El, între timp, a pus la cale, fără ca eu să stiu, toate detaliile ca să îmi facă surpriza, să pregătească momentul cererii în căsătorie. Am ajuns eu ca o floricică, la 5 dimineata, la sedința foto. Când am terminat de fotografiat si m-am intors la iubitul meu, el deja era in costum, cu cutia cu inelul pregătite; s-a asezat in genunchi si m-a întrebat dacă vreau sa fiu sotia lui”, a mai spus ea.