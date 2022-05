Lady Gaga a lansat prima coloană sonoră din anul 2022: „Acest cântec este o scrisoare de dragoste către lume”

Lady Gaga a lansat prima sa piesă din anul 2022, melodia „Hold May Hand”, compusă „Top Gun: Maverick”.

Pelicula cu Tom Cruise în rol central vine la 36 de ani de la primul „Top Gun” şi se bucura de o coloană sonoră semnată Hans Zimmer.

Lady Gaga, o noua coloană sonoră

„Top Gun: Maverick” şi îi include în distribuţie pe Jon Hamm, Miles Teller, Val Kilmer, Tom Cruise. Lady Gaga a compus piesa „Hold My Hand” pentru coloana sonoră a acestei pelicule blockbuster, potrivit playtech.ro.

Ultima dată când artista a compus pentru un film a fost în anul 2018, când , de pe coloana sonoră a filmului „A Star Is Born”. A primit şi un Glob de Aur, 4 premii Grammy, un premiu BAFTA şi un premiu Critic’s Choice.

„Când am scris aceast cântec pentru Top Gun: Maverick, nici nu am realizat multiplele nivelurile pe care le adresează, de la sufletul filmului, psihicul meu până la natura lumii în care trăim. Lucrez la el de ani de zile, perfecționându-l, încercând să-l fac al nostru. Am vrut ca această melodie să exprime modul în care împărtășim nevoia noastră profundă de a fi înțeleși și de a încerca să înțelegem – dorința de a fi aproape atunci când ne simțim atât de departe și capacitatea de a sărbători eroii vieții.

Le sunt foarte recunoscătoare lui Tom Cruise, Hans Zimmer şi Joe Kosinski pentru această oportunitate. A fost o experienţă frumoasă să lucrez cu ei. Eu, BloodPop, Ben Rice şi toţi cei care au lucrat la melodie alături de noi suntem încântaţi să o împărtăşim cu voi. Acest cântec este o scrisoare de dragoste către lume în timpul și după o perioadă foarte grea. și sunt foarte încântată să v-o dăruiesc”, a explicat Lady Gaga într-un tweet

Lady Gaga a postat fotografii cu ea și Tom Cruise pe Instagram. Pe cei doi artiști .