Larisa Drăgulescu, avere uriașă la doar 38 de ani: „A fost foarte greu, am lucrat foarte mult și zi și noapte” (FOTO)

La doar 38 de ani, Larisa Drăgulescu a reușit să strângă peste două milioane de euro în conturi și deține mai multe proprietăți. Ea spune că a muncit din greu să câștige acești bani, în vreme ce familia a ajutat-o cu îngrijirea copiilor.

Cum a strâns Larisa Drăgulescu două milioane de euro

„A fost foarte greu, am lucrat foarte mult și zi și noapte, pot să zic. Am avut noroc cu sprijinul familiei care m-a ajutat foarte mult cu copiii. Altfel nu aș fi putut singură să îmi cresc și copiii și să fac și o mică avere.

Am avut diferite job-uri, am lucrat chiar și în cluburi. Am lucrat trei ani în Dubai și cred că cinci ani în Germania. În România diverse job-uri și pe rețelele de socializare. Îmi aduc o sumă considerabilă, nu știu exact, nici măcar eu nu am calculat. Peste 10.000 de euro”, a spus Larisa Drăgulescu la Antena Stars, potrivit

La cine va rămâne averea Larisei Drăgulescu

Ea se implică și în creșterea celor trei copii ai săi, adolescenții Richard și Beatrice, din , dar și

De-a lungul timpului, Larisei Drăgulescu a vorbit despre cât de importanți sunt copiii în viața ei, așa că averea le va rămâne acestora, mai precizează SpyNews.