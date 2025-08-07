B1 Inregistrari!
Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre provocările vieții de mamă: „Cred că asta ne obosește mai tare” (FOTO)

Traian Avarvarei
07 aug. 2025, 17:35
Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre provocările vieții de mamă: „Cred că asta ne obosește mai tare” (FOTO)
Susa foto: Larisa Iordache / Facebook

Larisa Iordache a devenit mamă în luna februarie și de atunci se bucură intens de viața de părinte. Numai că, pe măsură ce micuța Amira se face mare, e tot mai activă, iar asta devine o provocare. Din fericire, fosta gimnastă e ajutată, cum e și normal, de Cristian Chiriță, soțul ei. Și, deși inițial n-a mai vrut să ceară sprijin suplimentar, până la urmă soacra i-a devenit mâna ei dreaptă.

Cuprins

  • Cum o descrie Larisa Iordache pe fiica sa
  • Ce gest emoționant a făcut Larisa Iordache la botezul fiicei

Cum o descrie Larisa Iordache pe fiica sa

„Ea devine din ce în ce mai activă și necesită mai multă atenție. Cred că asta ne obosește mai tare, dar când ne punem seara în pat, suntem super mulțumiți, atât eu, cât și Cristian și chiar vorbim despre chestia asta. Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind. (…) Noi avem noroc pentru că este un copil foarte empatic. Indiferent cu cine stă, ea stă, nu are nicio problemă. Pot să mă întâlnesc cu orice prietenă. (…) Este foarte sociabilă”, a susținut Larisa Iordache, la „Summer Star”, potrivit SpyNews.

Ce gest emoționant a făcut Larisa Iordache la botezul fiicei

Larisa Iordache și Cristian Chiriță și-au botezat fiica în iunie, iar la eveniment fosta gimnastă a făcut un gest emoționant în memoria mamei sale, care a încetat din viață.

„A fost un scaun special pentru mama mea. A fost gândit așa pentru că fiecare om din sufletul nostru și drag pentru noi are locul lui acolo, chiar și la petreceri, iar mama, indiferent că o simt, spiritual vorbind, o simt alături de mine zilnic și în fiecare secundă, am zis să îi facem prezența plăcută și i-am făcut un scaun plin cu flori. A fost la noi la masă, să vadă toți invitații că și mama a fost acolo, alături de noi”, a afirmat Larisa Iordache la „Un show păcătos”.

