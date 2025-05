Larisa Iordache, primele detalii despre botezul fiicei sale. Ce regulă trebuie să respecte invitații?

Larisa Iordache și soțul ei, , au început pregătirile pentru botezul fetiței lor. Cei doi au devenit oficial părinți la începutul lunii martie, iar pe data de 3 martie, micuța a ajuns acasă.

Larisa Iordache: „O să fie un botez delicat, așa cum este ea”

Larisa Iordache traversează o perioadă cu o puternică încărcătură emoțională, pregătindu-se de botezul fetiței sale. Fosta a oferit primele detalii despre petrecere și a dezvăluit ce cerința vestimentară le-a adresat invitaților.

„O să fie un botez delicat, așa cum este ea. O să fie simplu, dar în același timp și foarte frumos, ceva în aer liber. (…) Cu siguranță o să iasă o petrecere foarte frumoasă și un botez special pentru bebelina noastră. O să avem o tematică. Invitații vor veni îmbrăcați în alb, doar noi o să fim în roz”, a spus Larisa Iordache pentru Știrile Antena Stars, potrivit .

Sportiva a povestit recunoscătoare că atât părinții ei, cât și părinții soțului sunt un real sprijin pentru ei, de când cea mică a apărut în viața lor. În momentele în care se simt compleșiți de greutățile și responsabilitățile care vin odată cu meseria de părinte, cei doi pot apela oricând la familii pentru a avea grijă de micuță.

„Părinții lui Cristian se implică foarte tare, atât părinții lui cât și familia mea. Când avem nevoie de puțin răgaz o mai lăsăm pe la unul, pe la altul, și plecăm. Când stă la bunici, la mama lui Cristian, sau la cumnata mea, nici nu simt că am copil, asta pentru că și ele la rândul lor au copii și atunci am încredere în instinctul matern.”, a mai spus Larisa Iordache.

Cristian Chiriță, principalul sprijin pentru Larisa Iordache în perioada sarcinii

În urma cu ceva vreme, Larisa Iordache a mărturisit în cadrul unui interviu că soțul ei i-a fost un real sprijin în perioada sarcinii. Bucuria de a deveni tată și iubirea nemărginită pe care i-o poartă Larisei s-au tradus în atenția și grija sporită cu care și-a tratat soția atât în cele nouă luni de sarcină, cât și pe parcursul întregii relații.

„Soțul meu este minunat, e un om deosebit. Sunt o norocoasă că îl am alături de mine, mai ales în perioada aceasta. Pe lângă faptul că el era grijuliu cu mine și înainte, pentru că așa este firea lui, (…) e o bucurie și pentru el și trăiește și el aceste minunate sentimente alături de noi. Mica noastră familie se mărește și e minunat. (…) Sunt norocoasă să îl am în viața mea, pentru că datorită lui am aflat cum este iubirea adevărată și pură și corectă. Cuvintele sunt prea puține și prea mici”, spunea Larisa Iordache cu ceva vreme în urmă.