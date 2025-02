Larisa Iordache și Cristian Chiriță trăiesc momente încărcate de emoție! Cum s-a pozat fosta gimnastă pe patul de spital, cu doar câteva ore înainte de naștere

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, trăiesc momente emoționante și pline de așteptare. Cei se pregătesc să devină părinți și să își întâmpine , care va veni pe lume în scurt timp, potrivit . Fosta gimnastă a anunțat că va naște în mai puțin de 24 de ore, iar acest moment special marchează un nou capitol în viața lor de familie. După o perioadă de așteptare, cu siguranță, Larisa și Cristian sunt nerăbdători să își cunoască copilul, iar acest moment va fi unul plin de iubire și emoție.

Larisa Iordache se pregătește să devină mamă pentru prima oară

Larisa Iordache, una dintre cele mai valoroase gimnaste ale României, trăiește acum una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. În mai puțin de 24 de ore, fosta campioană va deveni mamă pentru prima dată și își va întâlni bebelușul.

Recent, soțul Larisei Iordache, Cristian Chiriță, a împărtășit o fotografie emoționantă în care apare alături de soția sa, surprinzând un moment de liniște și așteptare. Cei doi se află într-un spital privat, pregătiți pentru momentul mult așteptat: nașterea primului lor copil. Larisa, fosta campioană, este pe cale să devină mamă pentru prima dată, iar acest moment reprezintă o etapă importantă și plină de emoție în viața lor. Fotografia reflectă legătura puternică dintre cei doi, care trăiesc o perioadă plină de fericire și nerăbdare, așteptând cu drag întâlnirea cu micuțul lor.

Conform mesajului postat de Cristian Chiriță, Larisa Iordache va deveni mamă în mai puțin de 24 de ore.

Cei doi soți trăiesc o fericire nemărginită și așteaptă cu emoție momentul în care își vor întâlni și își vor strânge în brațe bebelușul.

Susținerea și fericirea din spatele unei noi etape

Într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, Larisa Iordache a vorbit despre sprijinul imens pe care l-a primit din partea soțului ei, Cristian Chiriță, pe parcursul întregii perioade a sarcinii. Fosta gimnastă a subliniat că el a fost mereu alături de ea, oferindu-i atât susținere emoțională, cât și ajutor practic, făcându-i această perioadă mult mai ușoară. De asemenea, Larisa a dezvăluit cât de fericit este Cristian pentru faptul că familia lor este pe cale să crească, exprimându-și entuziasmul și bucuria imensă de a deveni părinți. Ambii sunt plini de emoție și nerăbdători să își întâmpine bebelușul, iar acest moment reprezintă o nouă etapă deosebită în viața lor.

„Soțul meu este minunat, e un om deosebit. Sunt o norocoasă că îl am alături de mine, mai ales în perioada aceasta. Pe lângă faptul că el era grijuliu cu mine și înainte, pentru că așa este firea lui, (…) e o bucurie și pentru el și trăiește și el aceste minunate sentimente alături de noi. Mica noastră familie se mărește și e minunat. (…) Sunt norocoasă să îl am în viața mea, pentru că datorită lui am aflat cum este iubirea adevărată și pură și corectă. Cuvintele sunt prea puține și prea mici.”, a spus Larisa Iordache.