Larisa Udilă traversează o perioadă copleșitoare. Ea și soțul ei, Alexandru Ogică, urmează să devină părinți pentru a doua oară, dar până atunci, fiul lor, Milan, va fi suspun unei intervenții chirurgicale.

Larisa Udilă a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei, Milan, dar și despre emoțiile care o încearcă știind că băiețelul va fi suspus unei intervenții chirurgicale de îndepărtare a . Deși este o operație simplă și frecventă în rândul copiilor, vedeta va sta cu sufletul la gură până când își va vedea copilul ieșit din .

Însă, Larisa Udilă încearcă să își ia gândul de la operație, cu atât mai mult cu cât este însărcinată, iar stresul nu este benefic pentru bebeluș. Vedeta și soțul ei vor deveni pentru prima dată părinții unei fetițe.

„Am fost cu Milan astăzi la un consult ORL pentru că are polipi și va trebui să îl operăm (…) Luni îl operăm, sunt foarte emoționată. Eu acum vorbesc cu voi, dar în mintea mea este sfârșitul lumii. Știu că este o operație foarte simplă, știu că te externezi în aceeași zi, dar când e vorba de copilul tău și dacă îi scoți o măsea tot ești foarte stresat. Mamele înțeleg asta. Am venit acasă repede să mă împrospătez, să mă machiez, pentru că urmează să vedem fetița”, a spus Larisa Udilă, pe Instagram, potrivit .

Larisa Udilă este extrem de fericită că va deveni mama unei fetițe. Vedeta a mărturisit că mereu a visat la acest moment și este nerăbdătoare să-și strângă copilul în brațe.

„Abia te aștept, draga mea fetiță… Toată viață am visat să am o cea mai bună prietenă, una care să-mi semene, să mă simtă, să mă înțeleagă fără cuvinte. Acum o am. Pe tine. Pentru totdeauna. Fetița mea. Bucata mea de suflet”, a scris vedeta.