Departe de țară, implicată în competiția „Survivor”, Anamaria Prodan a trăit un moment profund dureros. De ziua de nume a mamei sale, regretata Ionela Prodan, impresara a rememorat pierderea care i-a schimbat viața și a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre ambii părinți, păstrându-i vii în și în rugăciune.

Mormântul Ionelei Prodan, acoperit de flori

Chiar dacă se află la mii de kilometri distanță, în Republica Dominicană, Anamaria Prodan nu a lăsat să treacă ziua de nume a mamei sale fără un omagiu. Mormântul Ionelei Prodan, aflat la Cimitirul Bellu, a fost împodobit cu flori, semn că legătura dintre mamă și fiică rămâne la fel de puternică, dincolo de timp și spațiu, conform Click.

Ionela Prodan s-a stins din viață pe 16 aprilie 2018, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Plecarea ei a lăsat un gol imens în viața Anamariei, care o consideră și astăzi îngerul ei păzitor.

„Vorbesc cu mama în fiecare zi, dimineața și seara”

În exclusivitate, Anamaria Prodan a făcut confesiuni emoționante despre relația specială pe care o are cu mama sa, chiar și după moarte.

„Atunci când mi-e greu sau când am nevoie de sfaturi, eu cu mama vorbesc în fiecare zi, dimineața și seara. E firesc pentru că-ți rămâne acolo în fiecare celulă.

Și atunci eu o visez. Și pe mama, am început să-l visez și pe tata de la un timp. Consider că e un semn că ei sunt acolo pentru mine, întotdeauna!”, a declarat impresara, pentru Click!.

Ultimele cuvinte ale Ionelei Prodan, o povară greu de dus

Anamaria Prodan a rememorat și momentele dramatice din ultimele luni de viață ale mamei sale, povestind cât de multă încredere avea artista în fiica ei.

„La un moment dat, când am fost la Fundeni, trebuia să îi fac mamei niște analize (…) mama avea niște pete pe ficat, dar era ok, pentru că ficatul se regenerează (…) — ea îmi spunea mereu: «Tu poți să mă salvezi, pentru că tu poți să faci orice pe pământul ăsta»! Iar cuvintele acestea au fost atât de grele…”, a mărturisit Anamaria Prodan, în podcastul lui Teo Trandafir.

Dezvăluiri șocante despre moartea tatălui: „A murit otrăvit”

Recent, impresara a vorbit și despre moartea tatălui său, Traian Tănase, pe care o consideră suspectă. Anamaria Prodan susține că acesta ar fi fost otrăvit, în contextul haosului de după Revoluție.

„Imediat după Revoluție (…) pe tatăl meu l-au urmărit revoluționarii să îl omoare. (…) Tatăl meu a murit în birou, otrăvit”, a spus Anamaria Prodan, conform iamsport.ro.