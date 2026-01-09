B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”

Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”

Selen Osmanoglu
09 ian. 2026, 13:27
Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
Sursa Foto: Instagram/ @anamariaprodanreghecampf
Cuprins
  1. Mormântul Ionelei Prodan, acoperit de flori
  2. „Vorbesc cu mama în fiecare zi, dimineața și seara”
  3. Ultimele cuvinte ale Ionelei Prodan, o povară greu de dus
  4. Dezvăluiri șocante despre moartea tatălui: „A murit otrăvit”

Departe de țară, implicată în competiția „Survivor”, Anamaria Prodan a trăit un moment profund dureros. De ziua de nume a mamei sale, regretata Ionela Prodan, impresara a rememorat pierderea care i-a schimbat viața și a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre ambii părinți, păstrându-i vii în suflet și în rugăciune.

Mormântul Ionelei Prodan, acoperit de flori

Chiar dacă se află la mii de kilometri distanță, în Republica Dominicană, Anamaria Prodan nu a lăsat să treacă ziua de nume a mamei sale fără un omagiu. Mormântul Ionelei Prodan, aflat la Cimitirul Bellu, a fost împodobit cu flori, semn că legătura dintre mamă și fiică rămâne la fel de puternică, dincolo de timp și spațiu, conform Click.

Ionela Prodan s-a stins din viață pe 16 aprilie 2018, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Plecarea ei a lăsat un gol imens în viața Anamariei, care o consideră și astăzi îngerul ei păzitor.

„Vorbesc cu mama în fiecare zi, dimineața și seara”

În exclusivitate, Anamaria Prodan a făcut confesiuni emoționante despre relația specială pe care o are cu mama sa, chiar și după moarte.

„Atunci când mi-e greu sau când am nevoie de sfaturi, eu cu mama vorbesc în fiecare zi, dimineața și seara. E firesc pentru că-ți rămâne acolo în fiecare celulă.

Și atunci eu o visez. Și pe mama, am început să-l visez și pe tata de la un timp. Consider că e un semn că ei sunt acolo pentru mine, întotdeauna!”, a declarat impresara, pentru Click!.

Ultimele cuvinte ale Ionelei Prodan, o povară greu de dus

Anamaria Prodan a rememorat și momentele dramatice din ultimele luni de viață ale mamei sale, povestind cât de multă încredere avea artista în fiica ei.

„La un moment dat, când am fost la Fundeni, trebuia să îi fac mamei niște analize (…) mama avea niște pete pe ficat, dar era ok, pentru că ficatul se regenerează (…) — ea îmi spunea mereu: «Tu poți să mă salvezi, pentru că tu poți să faci orice pe pământul ăsta»! Iar cuvintele acestea au fost atât de grele…”, a mărturisit Anamaria Prodan, în podcastul lui Teo Trandafir.

Dezvăluiri șocante despre moartea tatălui: „A murit otrăvit”

Recent, impresara a vorbit și despre moartea tatălui său, Traian Tănase, pe care o consideră suspectă. Anamaria Prodan susține că acesta ar fi fost otrăvit, în contextul haosului de după Revoluție.

„Imediat după Revoluție (…) pe tatăl meu l-au urmărit revoluționarii să îl omoare. (…) Tatăl meu a murit în birou, otrăvit”, a spus Anamaria Prodan, conform iamsport.ro.

Tags:
Citește și...
Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
Monden
Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia
Monden
Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia
Cristina Cioran a fost salvată de fiica sa, când a leșinat în casă: „Ema era foarte mică. A fost cumplit”
Monden
Cristina Cioran a fost salvată de fiica sa, când a leșinat în casă: „Ema era foarte mică. A fost cumplit”
Mihai Trăistariu: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. De ce n-a mai avut artistul de mult timp o relație de lungă durată
Monden
Mihai Trăistariu: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. De ce n-a mai avut artistul de mult timp o relație de lungă durată
Irina Fodor, o mamă cu „mâna de fier”. Cum o pedepsește pe fiica ei, Diana, atunci când greșește: „Nu prea e bine”
Monden
Irina Fodor, o mamă cu „mâna de fier”. Cum o pedepsește pe fiica ei, Diana, atunci când greșește: „Nu prea e bine”
Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”
Monden
Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”
Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
Monden
Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”
Monden
Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”
Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
Monden
Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
Monden
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
Ultima oră
14:03 - Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
13:53 - Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
13:48 - Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
13:41 - Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
13:29 - O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
13:22 - Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
12:58 - Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
12:46 - Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
12:44 - EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
12:40 - Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia