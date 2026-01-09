B1 Inregistrari!
Cristina Cioran a fost salvată de fiica sa, când a leșinat în casă: „Ema era foarte mică. A fost cumplit"

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 11:32
Cristina Cioran a fost salvată de fiica sa, când a leșinat în casă: „Ema era foarte mică. A fost cumplit”
Cuprins
  1. Cum a fost Cristina Cioran salvată de fiica sa
  2. În ce situație e acum partenerul Cristinei Cioran

Cristina Cioran a povestit că a leșinat în casă și a fost salvată de fiica ei. Ema are acum 4 ani, iar atunci era și mai mică și nici nu reușea să se exprime bine. Actrița îi crește singură pe cei doi copii ai ei, Ema și Max, tatăl lor fiind încă în arest.

Cum a fost Cristina Cioran salvată de fiica sa

„Leșinam, cădeam. La un moment dat aveam niște listuțe pe… Locuiam într-un imobil la etajul 1, la parter era o ușă pe care o lăsam de fapt descuiată, avea o chestie pe care o știau numai cei care mă știau pe mine, adică numai cei apropiați. Aveam o listuță cu numere de telefon și aveam și sus la ușă, pe care o lăsam iarăși descuiată, că dacă o încuiam, cum ne putea salva cineva, în caz că se întâmplă ceva, pentru că de două ori am leșinat în casă cu Ema.

Ema era foarte mică și am avut norocul că aveam chestia asta și pe telefon cu numerele de urgență și a dat un telefon și deși nu putea să se exprime extraordinar de bine a spus că mami e rău. Persoana respectivă a sunat video ca să se convingă și atunci a răspuns Ema video, putea să răspundă, și a arătat că mi-e rău. A putut să vină cineva să mă ajute. A fost cumplit”, a povestit Cristina Cioran, în podcastul lui Jorge.

În ce situație e acum partenerul Cristinei Cioran

Recent, actrița a povestit și cum păstrează legătura cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor. El e încă în arest. A fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc, dar nu definitiv, așa că procesul încă e în instanță.

„El este arestat în continuare, preventiv. Este în proces. Nu discut datele procesului, pentru că nu ar fi fair și ok pentru nimeni. Cert este că va mai sta acolo o perioadă. Vorbim la telefon, au fost și câteva apeluri video ca să vadă copiii. Îmi doresc foarte mult ca această perioadă a încarcerării sale să se termine, ca să poată fi prezent în viața copiilor.

Până una-alta însă, Ema crește fără tată, iar Max abia dacă l-a văzut de câteva ori, dar era foarte mic, nu se pune. Nu mi-am imaginat că va fi așa”, a mai susținut Cristina Cioran.

