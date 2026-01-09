Mihai Trăistariu a povestit că s-a săturat de femeile care nu vor să muncească, ci doar să fie întreținute de partenerii lor. Artistul a susținut că și el a trecut prin astfel de relații și i-a ajuns. Trăistariu a explicat și de ce n-a mai avut de mult timp o relație de lungă durată.

Mihai Trăistariu: Nu vreau ca toată viața ea să fie întreținută

„Aștia cu podcasturile își decupează bucățile atât de nasol, încât se înțelege pe dos: că aș avea o problemă cu femeile sau că nu vreau să le dau bani. Nu e adevărat. Le-am dus pe toate în vacanțe, peste tot am plătit eu, avioane, hoteluri, restaurante.

Dar asta tot punctez de o vreme, că m-am săturat să întrețin femeile din viața mea. Vreau să aibă bugetul lor, să nu-mi ceară bani de unghii, de autobuz, de tot felul de lucruri. Eu le zic la modul firesc. Mie îmi place să am o tipă care e țapănă pe ea, știe ce vrea, care are carieră și are banul ei.

Că o duc în vacanță, tot eu o să plătesc. La terasă, la restaurant, tot eu plătesc. Nu plătește ea niciodată. Dar nu vreau ca toată viața ea să fie întreținută și să nu facă nimic, să stea doar la saloane. Asta povesteam eu în podcasturi. Că asta e tendința noii generații.

Cred că sunt înțeles greșit, pentru că, repet, acești influenceri sunt șmecheri și își decupează din podcast cea mai proastă propoziție și o fac definiția mea. Ceea ce este total greșit. N-am ce să fac, trebuie să-mi asum. Știu că nu se poate repara. Doar cei care urmăresc podcastul integral își dau seama de context”, a susținut Mihai Trăistariu, pentru

De ce n-a mai avut Mihai Trăistariu o relație de lungă durată

Acesta a mai afirmat că n-a mai avut de mult timp o relație de lungă durată deoarece nu a găsit o femeie pe placul său și n-a vrut să se mai încurce cu persoane nepotrivite.

„În ultimii ani nu am mai avut, efectiv, o relație, de aceea am stat departe de ochii publicului. Primele relații chiar au fost publice, am fost cu ele la televizor, m-am logodit cu una dintre ele. La începutul carierei nu mă ascundeam. De o vreme, însă, mi s-a părut inutil și nici ele nu au mai vrut să se expună. Nu am forțat lucrurile și nu m-am dus cu ele la presă dacă ele au spus ”nu”. De ani de zile nu mai am o relație stabilă, pentru că nu mai cred în ele. Sunt un pic demoralizat și, așa cum am spus și în ultimul podcast, când am nevoie dau un telefon, ne întâlnim, dormim o seară și apoi fiecare își vede de treabă. Îmi vine mai comod așa. Relațiile de lungă durată sunt frumoase, dar, deocamdată, nu mai sunt în cărți. Nu am nimerit ce trebuie și, decât să mă chinui în ele, prefer să stau așa. La mine, lucrurile nu mai funcționează încă”, a explicat artistul.

A fost Mihai Trăistariu prins vreodată într-un triunghi amoros?

Întrebat de CanCan dacă a fost prins vreodată într-un triunghi amoros, Mihai Trăistariu a răspuns: „La început eram un tontălău, dădeam curs oricărei invitații. Acum sunt mult mai timid la agățat și, dacă nu îmi scrie domnișoara, eu nu înaintez nicio invitație la cafea. Am prieteni care îmi spun: ”Am o tipă mișto, divorțată, perfectă pentru tine”, dar eu nu pot așa. Când aud asta, mi se urcă sângele în cap. De ce trebuie să-mi facă cineva cunoștință? Dacă nu sunt abordat, nu pot. La început mă aruncam în orice relație, că avea pe cineva sau nu. Așa cum am spus și în podcast, , pentru că ea trăgea de mine. Le-am făcut pe toate. La ora asta testez bine terenul, nu mă mai bag în relații. Deocamdată mi se pare foarte ok așa și sunt mai precaut. Nu-mi vine să mă arunc în relații. Mi s-a pus o barieră, o ceață în fața ochilor și nu văd nicio relație, oricât mi-ar plăcea. Mai bine ne întâlnim des, dar nu facem din asta o relație”.