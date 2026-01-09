Cornel Păsat a făcut declarații șocante! El susține că ar fi fost agresat fizic de Bianca, femeia care, în acte, îi este încă soție. Relația dintre cei doi este grav afectată de mai multe luni, iar divorțul pare inevitabil. împreună cu fiul lor, iar distanța dintre ei s-a adâncit tot mai mult.

Conflictul dintre ei pare să fi ajuns într-un punct fără întoarcere. În plus, tensiunile nu dau semne că s-ar putea calma prea curând.

Ce dezvăluiri a făcut Cornel Păsat despre conflictul din căsnicia sa

Un nou scandal zguduie viața personală a lui . Relația cu soția sa, Bianca, a ajuns într-un impas major. După o perioadă lungă marcată de neînțelegeri și tensiuni repetate, cei doi se află la un pas de separare. Situația s-a complicat și mai mult în momentul în care Bianca a ales să părăsească locuința conjugală. Aceasta a plecat împreună cu fiul lor, lăsând în urmă un mariaj profund afectat.

Au existat tentative de împăcare între cei doi. Totuși, niciuna nu a reușit să rezolve problemele, iar tensiunile au continuat să persiste.

Invitat în platoul emisiunii Spynews Live, Cornel Păsat a făcut dezvăluiri neașteptate despre ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Coregraful a declarat ferm că nu a avut niciodată un comportament violent față de Bianca. În schimb, a susținut că, în anumite momente tensionate, rolurile ar fi fost inversate.

„Da, ea m-a atins pe mine, îți spun eu. M-a atins de mai multe ori și nu am ripostat. Ei, m-a bătut… mai dă și femeia la nervi. Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine. Femeia când se enervează mai dă din mâini. Bărbatul se abține, că e bărbat”, a precizat acesta.

Ce spune dansatorul despre acuzațiile care i se aduc și posibilul divorț

Cornel Păsat a respins categoric orice etichetă care l-ar putea prezenta drept o persoană violentă. Acesta a afirmat răspicat că soția sa nu ar avea niciun motiv să se simtă în pericol în preajma lui. Dansatorul s-a arătat deranjat de imaginea negativă care, spune el, i-a fost construită. Acesta susține că este descris pe nedrept ca un om agresiv sau dependent de alcool.

În sprijinul afirmațiilor sale a intervenit și un apropiat al coregrafului, Giuliano. Acesta a confirmat versiunea lui Cornel Păsat și a susținut că situația reală este diferită de cea prezentată public.

„Eu sunt descris ca un monstru, că am probleme cu alcoolul, că se încuie lumea în casă de frica mea. Așa sunt descris. Bianca nu are niciun motiv să se teamă de mine în casă”, a mai spus coregraful, notează libertatea.ro.

În ceea ce privește , Cornel a precizat că nu există încă o decizie finală. Viitorul mariajului rămâne incert și depinde de modul în care cei doi vor reuși să gestioneze problemele apărute.