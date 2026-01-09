B1 Inregistrari!
Bianca Drăgușanu ține dietă de la 20 de ani: „Voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine"

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 14:57
Bianca Drăgușanu. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube
Cuprins
  1. Bianca Drăgușanu: M-ați criticat că-s grasă, acum că criticați că-s slabă
  2. Cum se menține slabă Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a povestit că ține dietă de la 20 de ani. Ea s-a apucat de slăbit deoarece a fost criticată în spațiul public pentru greutatea ei. Acum i se reproșează că e prea slabă, dar pune aceste critici pe seama invidiei.

Bianca Drăgușanu: M-ați criticat că-s grasă, acum că criticați că-s slabă

„Am observat că oamenii, în general, dau cu hate, dar nu doar mie. M-ați criticat pentru că sunt slabă. Eu sunt slabă pentru că așa am vrut eu să fiu, iar eu sunt de o viață la dietă, mai exact de pe la vreo 20 de ani, când m-ați criticat că sunt grasă, la ”Din dragoste”, atunci când m-ați criticat pentru că sunt o grasă, mi-am dorit să fiu slabă. Acum mă criticați pentru că sunt slabă. Dar voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit VIVA!.

Cum se menține slabă Bianca Drăgușanu

Vedeta a mai susținut că-și menține greutatea de mai mulți ani, fiind atentă la ce mănâncă. Nu a fost niciodată adepta exceselor și că are grijă zilnic la alimentație.

„Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețele, prăjitură Pavlova, preferata mea. Așa că am decis să intru la regim. Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele zile sunt mai dificile.

Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă!”, a mai afirmat Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

