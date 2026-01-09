Monica Anghel (54 de ani) lasă în urmă un an marcat de de sănătate și începe 2026 cu optimism și încredere. Artista se află în plin proces de recuperare după operația la coloană suferită în luna octombrie și, în paralel, pregătește un concert special, dedicat celor 40 de ani de carieră, programat pe 2 martie, la Sala Palatului.

„Tot anul a fost cu probleme de sănătate”

Monica Anghel a mărturisit că anul trecut a fost unul extrem de dificil, marcat de mai multe intervenții medicale și perioade complicate din punct de vedere fizic. Artista spune că, în 2026, și-a propus să se pună pe primul loc.

„Vă urez și eu “La mulți ani tuturor!” și să avem cu toții un an blând și bun. Să fim sănătoși! E foarte important să fim echilibrați, mai ales în vremurile astea tulburi. Anul trecut, mai ales sfârșitul de an a fost destul de complicat pentru mine. Și tot anul a fost cu probleme de sănătate, cu diverse, tot am trecut…”, a declarat Monica Anghel pentru Click!.

Artista a povestit că, la începutul anului trecut, a fost internată din cauza problemelor la spate, apoi a trecut printr-o intervenție de implant de cristalin, iar în luna octombrie a fost nevoită să se opereze din nou de coloană.

Recuperare zilnică și sport obligatoriu

În prezent, Monica Anghel se află în perioada de recuperare și spune că sportul zilnic este esențial pentru starea ei de sănătate.

„Încep recuperarea care probabil că o să dureze până la sfârșitul lunii ianuarie dar după aceea trebuie să fac zilnic exercițiile ca să pot să fiu bine. Evident că o să mă duc și la sală după aceea pentru că și sala și orice sport pe care îl faci te ajută să îți ții musculatura tonifiată astfel încât să îți țină coloana cum trebuie”, a mai spus artista.

Concert aniversar pentru 40 de ani de carieră

Pe lângă recuperare, Monica Anghel se concentrează și pe concertul aniversar care marchează 40 de ani de carieră. Evenimentul va avea loc pe 2 martie, la Sala Palatului, și promite un spectacol de amploare.

„Abia aștept concertul de pe 2 martie, de la Sala Palatului. (…) O să fie un concert aniversar. (…) Este o producție Kimaro, Andrei Tudor o să dirijeze, o să-l avem la pian și pe Ionel Tudor, o să fie Filarmonica din Pitești, o să am niște invitați surpriză”, a precizat Monica Anghel.