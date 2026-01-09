B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia

Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia

Selen Osmanoglu
09 ian. 2026, 12:40
Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia
Monica Anghel. Sursa foto: Captură video - Ilinca Vandici / YouTube
Cuprins
  1. „Tot anul a fost cu probleme de sănătate”
  2. Recuperare zilnică și sport obligatoriu
  3. Concert aniversar pentru 40 de ani de carieră

Monica Anghel (54 de ani) lasă în urmă un an marcat de probleme de sănătate și începe 2026 cu optimism și încredere. Artista se află în plin proces de recuperare după operația la coloană suferită în luna octombrie și, în paralel, pregătește un concert special, dedicat celor 40 de ani de carieră, programat pe 2 martie, la Sala Palatului.

„Tot anul a fost cu probleme de sănătate”

Monica Anghel a mărturisit că anul trecut a fost unul extrem de dificil, marcat de mai multe intervenții medicale și perioade complicate din punct de vedere fizic. Artista spune că, în 2026, și-a propus să se pună pe primul loc.

„Vă urez și eu “La mulți ani tuturor!” și să avem cu toții un an blând și bun. Să fim sănătoși! E foarte important să fim echilibrați, mai ales în vremurile astea tulburi. Anul trecut, mai ales sfârșitul de an a fost destul de complicat pentru mine. Și tot anul a fost cu probleme de sănătate, cu diverse, tot am trecut…”, a declarat Monica Anghel pentru Click!.

Artista a povestit că, la începutul anului trecut, a fost internată din cauza problemelor la spate, apoi a trecut printr-o intervenție de implant de cristalin, iar în luna octombrie a fost nevoită să se opereze din nou de coloană.

Recuperare zilnică și sport obligatoriu

În prezent, Monica Anghel se află în perioada de recuperare și spune că sportul zilnic este esențial pentru starea ei de sănătate.

„Încep recuperarea care probabil că o să dureze până la sfârșitul lunii ianuarie dar după aceea trebuie să fac zilnic exercițiile ca să pot să fiu bine. Evident că o să mă duc și la sală după aceea pentru că și sala și orice sport pe care îl faci te ajută să îți ții musculatura tonifiată astfel încât să îți țină coloana cum trebuie”, a mai spus artista.

Concert aniversar pentru 40 de ani de carieră

Pe lângă recuperare, Monica Anghel se concentrează și pe concertul aniversar care marchează 40 de ani de carieră. Evenimentul va avea loc pe 2 martie, la Sala Palatului, și promite un spectacol de amploare.

„Abia aștept concertul de pe 2 martie, de la Sala Palatului. (…) O să fie un concert aniversar. (…) Este o producție Kimaro, Andrei Tudor o să dirijeze, o să-l avem la pian și pe Ionel Tudor, o să fie Filarmonica din Pitești, o să am niște invitați surpriză”, a precizat Monica Anghel.

Tags:
Citește și...
Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
Monden
Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
Monden
Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
Cristina Cioran a fost salvată de fiica sa, când a leșinat în casă: „Ema era foarte mică. A fost cumplit”
Monden
Cristina Cioran a fost salvată de fiica sa, când a leșinat în casă: „Ema era foarte mică. A fost cumplit”
Mihai Trăistariu: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. De ce n-a mai avut artistul de mult timp o relație de lungă durată
Monden
Mihai Trăistariu: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. De ce n-a mai avut artistul de mult timp o relație de lungă durată
Irina Fodor, o mamă cu „mâna de fier”. Cum o pedepsește pe fiica ei, Diana, atunci când greșește: „Nu prea e bine”
Monden
Irina Fodor, o mamă cu „mâna de fier”. Cum o pedepsește pe fiica ei, Diana, atunci când greșește: „Nu prea e bine”
Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”
Monden
Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”
Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
Monden
Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”
Monden
Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”
Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
Monden
Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
Monden
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
Ultima oră
14:03 - Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
13:53 - Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
13:48 - Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
13:41 - Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
13:29 - O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
13:27 - Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
13:22 - Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
12:58 - Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
12:46 - Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
12:44 - EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)