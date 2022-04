Laura Cosoi și soțul ei s-au bucurat de prima vacanță în doi de când sunt părinți. Cum s-a distrat vedeta, însărcinată în 7 luni (GALERIE FOTO)

Laura Cosoi și soțul ei se bucură de o frumoasă poveste de dragoste și mai ales de o familie de vis. Deși sunt părinți a două fetiței minunate, din ziua în care s-a născut Rita cei doi nu au mai plecat singuri, într-o vacanță romantică. Totuși, recent, Laura și soțul ei s-a bucurat de un sejur în doi, iar pe Instagram vedeta a postat mai multe imagini.

, Laura Cososi a plecat alături de Cosmin într-un sejur romantic în Istanbul. Cuplul a călătorit pentru prima dată singur, fără cei doi copii. Mai multe imagini din vacanța Laurei Cosoi, descoperiți în galeria foto de

Laura Cosoi, prima vacanță romantică alături de soțul ei, de când au devenit părinți

Cuplul a , însă Laura recunoaște că s-a simțit minunat, în prima vacanță în care a mers fără copii.

„Adevărul e că mi-era dor de un timp doar pentru noi. Așa că, la începutul săptămânii trecute, m-am hotărât brusc: gata, plecăm!

L-am întrebat pe Cosmin dacă ne putem sincroniza cumva programul, am vorbit cu bunicii de la Târgu Mureș și cu mama să stea cu fetele și… iată-ne în prima noastră escapadă singuri, pe malul Bosforului, la Istanbul”, a povestit actrița, pe blogul său personal.

Actrița a povestit pe blog că a fost prima dată când a mers în vacanță, doar ea cu soțul ei și recunoaște că i-au lipsit momentele romantice.

Vedeta și soțul ei au stat în Istanbul doar trei zile și povestește că nu au avut un plan cu privire la ce își doreau să facă, dar s-au simțit minunat. Pe malul Bosforului, cuplul a petrecut trei zile superbe, s-au plimbat, au dansat și au gustat din preparatele delicioase.

„Am petrecut 3 zile pe malul Bosforului în care ne-am plimbat, am mâncat la restaurante bune – de altfel, sunt renumiți pentru aspectul ăsta – și am dormit pe săturate.

Ne-am pierdut prin bazarul din Istanbul, am făcut plimbări nocturne cu barca, am admirat apele Bosforului, palatele otomane, fortărețele și moscheile.

Este un oraș cu totul special, încărcat de istorie, singurul care se întinde pe două continente, în care estul se întâlnește cu vestul, Marea Neagra cu Egee și Europa cu Asia. Într-o seară, am mâncat pe malul asiatic, iar în următoarea zi am optat pentru cel european”, a scris Laura Cosoi pe