Lavinia Pîrva, secretele pentru o siluetă demnă de invidiat. Cum reușește soția lui Ștefan Bănică Jr. să arate întotdeauna impecabil

Lavinia Pîrva, soția celebrului Ștefan Bănică Jr., arată de milioane. La cei 38 de ani, vedeta are o siluetă de invidiat. De curând, aceasta a dezvăluit cum reușește să arate întotdeauna impecabil.

Cum se menține în formă Lavinia Pîrva?

Lavinia Pîrva este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Vedeta este incredibil de activă în mediul online și nu ratează nicio ocazie să își împărtășească experiențele cu fanii săi.

Soția lui Bănică este foarte preocupată de aspectul său fizic, așadar duce un mod de viață sănătos și depune un efort uriaș ca să se mențină în formă. , aceasta a avut grijă de silueta sa și a reușit să revină la forma inițială.

„Nu am mai slăbit în ultima perioadă, așa mă mențin de ceva timp. După ce am născut, imediat mi-am revenit la formele inițiale, nu a durat foarte mult.

Nu am făcut eforturi foarte mari să îmi revin pentru că nici înainte nu am fost prea durdulie. Doar când am fost însărcinată am reținut multă apă.

Ca să îmi revin, într-un timp foarte scurt, după ce am născut, am fost atentă la ce mănânc și am inclus sportul în activitatea mea cât mai des”, a declarat Lavinia Pîrva pentru .