Legătura specială dintre Alina Sorescu și Mugurel Vrabete a fost marcată de anii în care au prezentat împreună evenimente majore la TVR. Basistul s-a stins din viață la 70 de ani din cauza unei boli grele, iar artista va merge astăzi la Sala Palatului pentru a-și lua rămas bun.

Cum a descris solista legătura specială pe care a avut-o cu artistul

Alina Sorescu a povestit la un eveniment monden despre colaborarea lor strânsă și despre cum a primit vestea tristă. Ea a subliniat că Mugurel a fost pentru ea un model de inteligență, iar pierderea lui lasă un gol imens în muzica românească

„Ziua de azi (n.r: joi) a început trist cu această veste. Mugurel mi-a fost coleg de prezentare. Am prezentat împreună o Selecție Națională de Eurovision. Am prezentat, tot împreună, și mai multe faze ale Festivalului Cerbul de Aur. Chiar în acea perioadă, lucram foarte strâns împreună, eram amândoi colaboratori ai Televiziunii Române. Se întâmpla în perioada 2008-2010.”, a declarata Alina.

„Pentru mine Mugurel a fost întotdeauna un exemplu, o sursă nesecată de informații, pentru că știa atât de multe. E ciudat și mi-e greu să vorbesc acum despre el la trecut. Știa atâtea despre muzică, despre artiști. Era un un om extrem de documentat, un muzician desăvârșit. Îmi pare rău cumva de tot ceea ce a însemnat el! Dar, pe de altă parte, îmi pare bine că l-am cunoscut și că am fost într-o perioadă colegi. Muzica Holograf este cea care a rămas să vorbească acum despre el și care va fi dusă mai departe de colegii lui”, a povestit Alina Sorescu

Ce sprijin i-a oferit artistul de-a lungul timpului prin această legătura specială

Alina Sorescu a mărturisit că, ori de câte ori se afla pe scenă alături de Mugurel Vrabete, acesta îi transmitea o stare de liniște și siguranță. Ea a explicat cât de mult a contat experiența și calmul acestuia în momentele în care lucrau împreună.

Un om foarte inteligent, foarte adaptabil, cu o experiență de scenă fantastică, deși el venea din zona de artiști. Îmi dădea o siguranță, era blând, avea un calm cum rar mi-a fost dat să întâlnesc la o persoană. Dar, eu cred că artiștii au șansa de a rămâne nemuritori prin muzică. Sunt atâtea piese ale trupei Holograf care-mi plac! >, am și postat un filmuleț cu această piesă, cred că e piesa preferată și piesa care în momentul acesta când sufletul lui a plecat la cer e cea mai potrivită.”, a continuat aceasta.

Ce se va întâmpla cu trupa Holograf de acum încolo

Colegii de trupă ai lui Mugurel Vrabete au anunțat că nu vor anula concertele programate în această perioadă, considerând că aceasta ar fi fost dorința basistului. Trupul artistului va fi incinerat sâmbătă dimineață la Crematoriul Vitan Bârzești.

„Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări. Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că «The show must go on»”, este anunțul postat de colegii artistului.

Cine a fost Iulian Mugurel Vrabete

a fost un pion important pentru rockul românesc, nu doar ca basist al trupei Holograf, ci și ca prezentator TV, jurat la festivaluri, compozitor și textier. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face vineri la Sala Palatului, între orele 14:00 și 20:00, accesul fiind permis prin intrarea artiștilor de pe strada Valter Mărăcineanu.