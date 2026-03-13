B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Alina Sorescu, mărturie emoționantă despre Mugurel Vrabete: „Ne completam din priviri pe scenă”

Flavia Codreanu
13 mart. 2026, 16:33
Alina Sorescu. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Legătura specială dintre Alina Sorescu și Mugurel Vrabete a fost marcată de anii în care au prezentat împreună evenimente majore la TVR. Basistul trupei Holograf s-a stins din viață la 70 de ani din cauza unei boli grele, iar artista va merge astăzi la Sala Palatului pentru a-și lua rămas bun.

Cum a descris solista legătura specială pe care a avut-o cu artistul

Alina Sorescu a povestit la un eveniment monden despre colaborarea lor strânsă și despre cum a primit vestea tristă. Ea a subliniat că Mugurel a fost pentru ea un model de inteligență, iar pierderea lui lasă un gol imens în muzica românească

„Ziua de azi (n.r: joi) a început trist cu această veste. Mugurel mi-a fost coleg de prezentare. Am prezentat împreună o Selecție Națională de Eurovision. Am prezentat, tot împreună, și mai multe faze ale Festivalului Cerbul de Aur. Chiar în acea perioadă, lucram foarte strâns împreună, eram amândoi colaboratori ai Televiziunii Române. Se întâmpla în perioada 2008-2010.”, a declarata Alina.

„Pentru mine Mugurel a fost întotdeauna un exemplu, o sursă nesecată de informații, pentru că știa atât de multe. E ciudat și mi-e greu să vorbesc acum despre el la trecut. Știa atâtea despre muzică, despre artiști. Era un un om extrem de documentat, un muzician desăvârșit. Îmi pare rău cumva de tot ceea ce a însemnat el! Dar, pe de altă parte, îmi pare bine că l-am cunoscut și că am fost într-o perioadă colegi. Muzica Holograf este cea care a rămas să vorbească acum despre el și care va fi dusă mai departe de colegii lui”, a povestit Alina Sorescu

Ce sprijin i-a oferit artistul de-a lungul timpului prin această legătura specială

Alina Sorescu a mărturisit că, ori de câte ori se afla pe scenă alături de Mugurel Vrabete, acesta îi transmitea o stare de liniște și siguranță. Ea a explicat cât de mult a contat experiența și calmul acestuia în momentele în care lucrau împreună.

Un om foarte inteligent, foarte adaptabil, cu o experiență de scenă fantastică, deși el venea din zona de artiști. Îmi dădea o siguranță, era blând, avea un calm cum rar mi-a fost dat să întâlnesc la o persoană. Dar, eu cred că artiștii au șansa de a rămâne nemuritori prin muzică. Sunt atâtea piese ale trupei Holograf care-mi plac! >, am și postat un filmuleț cu această piesă, cred că e piesa preferată și piesa care în momentul acesta când sufletul lui a plecat la cer e cea mai potrivită.”, a continuat aceasta.

Ce se va întâmpla cu trupa Holograf de acum încolo

Colegii de trupă ai lui Mugurel Vrabete au anunțat că nu vor anula  concertele programate în această perioadă, considerând că aceasta ar fi fost dorința basistului. Trupul artistului va fi incinerat sâmbătă dimineață la Crematoriul Vitan Bârzești.

„Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări. Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că «The show must go on»”, este anunțul postat de colegii artistului.

Cine a fost Iulian Mugurel Vrabete

Iulian Mugurel Vrabete a fost un pion important pentru rockul românesc, nu doar ca basist al trupei Holograf, ci și ca prezentator TV, jurat la festivaluri, compozitor și textier. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face vineri la Sala Palatului, între orele 14:00 și 20:00, accesul fiind permis prin intrarea artiștilor de pe strada Valter Mărăcineanu.

Tags:
Citește și...
România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
Monden
România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
Smiley, despre începuturile în trupa Simplu: „Aveam zile în care nu aveam bani să îmi iau de mâncare”
Monden
Smiley, despre începuturile în trupa Simplu: „Aveam zile în care nu aveam bani să îmi iau de mâncare”
Schimbări majore la filmările din Thailanda. Radu Vâlcan explică decizia luată împreună cu Adela Popescu
Monden
Schimbări majore la filmările din Thailanda. Radu Vâlcan explică decizia luată împreună cu Adela Popescu
Iulia Vântur: „Dacă văd un inorog pe străzile din Mumbai, nu mă mai mir”. Ce a surprins-o cel mai tare pe româncă în India
Monden
Iulia Vântur: „Dacă văd un inorog pe străzile din Mumbai, nu mă mai mir”. Ce a surprins-o cel mai tare pe româncă în India
Iulian Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf despre priveghiul muzicianului (FOTO)
Monden
Iulian Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf despre priveghiul muzicianului (FOTO)
De ce l-a ales Bella Santiago pe Nicu Grigore? Dezvăluiri emoționante după plecarea lui de la Survivor
Monden
De ce l-a ales Bella Santiago pe Nicu Grigore? Dezvăluiri emoționante după plecarea lui de la Survivor
Andreea Bălan, acuzată după finala Eurovision România: „Când trebuia să jurizeze, era afară la pauză de vorbă”. Reacția artistei (VIDEO)
Monden
Andreea Bălan, acuzată după finala Eurovision România: „Când trebuia să jurizeze, era afară la pauză de vorbă”. Reacția artistei (VIDEO)
BREAKING NEWS: A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf (VIDEO)
Monden
BREAKING NEWS: A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf (VIDEO)
Explicația lui Liviu Vârciu după ce a fost găsit în pat cu Andreea Bănică de către soțul acesteia
Monden
Explicația lui Liviu Vârciu după ce a fost găsit în pat cu Andreea Bănică de către soțul acesteia
Ioana Grama a explicat situația din familia sa: De ce primește fostul soț mai mult ajutor decât ea
Monden
Ioana Grama a explicat situația din familia sa: De ce primește fostul soț mai mult ajutor decât ea
Ultima oră
17:23 - Ce se întâmplă cu creierul tinerilor dacă ascultă sfaturile nutriționale ale inteligenței artificiale
17:15 - Infecție nosocomială la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Ce spune managerul despre cei 4 morți
16:51 - Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru „a atenua” prețurile la carburanți
16:30 - Suceava: Femeie cercetată penal pentru bigamie după ce s-a căsătorit a doua oară, fără să fi divorțat de primul soț
16:19 - România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
15:26 - Newsweek: Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
15:24 - Mașinăria economică germană se oprește. Val de falimente în Germania. La fiecare 20 de minute, se închide câte o firmă
15:16 - Nostradamus al Chinei face o nouă predicție care cutremură lumea. Cum spune că se va termina războiul din Iran
14:58 - Studiu: Băuturile carbogazoase pot crește riscul de accident vascular cerebral
14:52 - Dronă rusească, filmată de pescarii din Tulcea. Panică în Deltă. Două mesaje RO-ALERT emise de autorități (VIDEO)