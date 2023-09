Legendarul pian al lui Freddie Mercury a fost vândut cu 2 milioane de euro, la Londra

Legendarul pian al cântăreței Queen a fost vândut miercuri seara la o licitație din Londra. Pianul fusese cumpărat cu o mie de lire sterline în 1975.

Toate obiectele care se pot cumpăra la licitații sunt scoase la vânzare de Mary Austin, moștenitoarea lui Freddie Mercury

Pianul lui Freddie Mercury, pe care a compus aproape toată opera sa din „Bohemian Rhapsody”, a fost vândut cu 2 milioane de euro la o licitație la Sotheby’s (casa de licitații deținută de Patrick Drahi, proprietarul SFR și BFMTV) la Londra, miercuri seara.

Element principal al vânzării miilor de obiecte care au aparținut cântărețului din Queen, pianul Yamaha s-a vândut totuși sub estimarea publicată de casa de licitații, între 2,3 – 3,5 milioane de euro.

Mercury, care a murit de SIDA în 1991, la vârsta de 45 de ani, cumpărase pianul cu o mie de lire sterline în 1975. O altă piesă majoră a licitației, manuscrisul „Bohemian Rhapsody” a fost vândut cu 1,6 milioane de euro.

Cele cincisprezece pagini scrise cu creion și pix dezvăluie diferitele direcții preconizate de artist pentru acest titlu care urma să se numească inițial „Rapsodia Mongolă”.

Ciornele din „We Are The Champions” au costat 370.000 de euro, la fel ca și cele din „Don’t Stop Me Now”. După vânzarea de miercuri, alte încă două licitații de interior vor fi organizate, pe lângă cele trei vânzări online.

Toate aceste obiecte sunt scoase la vânzare de Mary Austin, o prietenă apropiată cu care chiar a fost logodit o vreme și pe care Freddie Mercury o făcuse moștenitoare.