Leslie Phillips a decedat la 98 de ani. Boala l-a răpus pe celebrul actor

Popularul actorul Leslie Phillips, celebru pentru rolurile sale în filmele Harry Potter şi Carry On, a încetat din viață la 98 de ani, în urma unei lupte grele cu boala, conform .

Agentul actorului britanic, Jonathan Lloyd, i-a confirmat marți decesul spunând că a murit „liniştit, în timpul somnului”. Leslie a fost răpus de boală, el suferind două atacuri vasculare cerebrale în trecut, la 90 de ani.

Ce a lăsat în urmă actorul

Cel mai cunoscut rol al lui Leslie Phillips a fost cel din franciza Carry On, dar a mai jucat și în alte filme precum Harry Potter, ca voce a celebrei Pălării Vorbitoare. În urma succesului său din Carry On, Phillips a mai jucat în Doctor in the House, Tomb Raider și Midsommer Murders. Actorul a luptat și în cel de-al Doilea Război Mondial, începând cu 1943, ca locotenent secund în artileria regală. El a apărut pentru prima dată pe scena West End la vârsta de doar 14 ani.

„Am pierdut un soț minunat, iar publicul a pierdut un showman cu adevărat grozav. Era pur și simplu o comoară națională. Oamenii l-au iubit. Când ne-am căsătorit, el m-a prezentat la presă ca fiind de viţă nobilă, insistând că sunt noua Zara Phillips și că sunt rudă cu regina”, a fost declarația soţiei lui Leslie, Zara Carr.

Phillips a mai fost implicat în peste 200 de filme, seriale TV și radio. Pe parcursul a 17 ani, el a lucrat cu Ronnie Barker și Jon Pertwee la emisiunea de radio BBC „The Navy Lark”. Rolurile sale cele mai cunoscute au fost cele din filmele de comedie „Carry On” și „Doctor”, din anii ’50 și ’60. Deși a jucat doar în patru dintre cele 31 de filme „Carry On”, Phillips a mărturisit că celebrele sale replici, inclusiv „Well hello” și „I say”, l-au urmărit pe tot parcursul carierei sale.