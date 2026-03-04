Lidia Buble a avut parte de unul dintre cele mai importante momente din cariera sa pe 27 februarie 2026, susținând primul său concert la cu casa închisă, în fața a peste 4.000 de spectatori.

Ce invitați de marcă și momente surpriză Lidia Buble a avut pe scenă

Show-ul a fost o desfășurare impresionantă de forțe, incluzând scenografii spectaculoase și coregrafii pline de energie care au transformat sala într-un adevărat spectacol. Pe lângă colaborările consacrate cu artiști precum Ami, Cornel Ilie, Theo Rose, Matteo și Antonia, Lidia Buble a avut apariții neașteptate care au electrizat publicul.

Unul dintre cele mai aplaudate momente a reunit-o pe Lidia cu Andreea Esca, Antonia, Sandra Izbașa și Anca Dumitra pentru piesa „Le-am spus și fetelor”.

Theo Rose a creat un moment de umor și distracție pură, apărând costumată în „Leo de la Izvoare” pentru interpretarea melodiei „A venit poliția”.

Fidelă promisiunilor făcute fanilor, artista a oferit prin tombolă un inel cu diamant unei spectatoare norocoase.

Care este povestea din spatele spectacolului

Dincolo de spectacolul vizual, concertul a fost construit pe emoție reală și amintiri personale. Lidia Buble a avut momente emoționale, cum a fost tributul adus Laurei Stoica prin piesa „Mai frumoasă”, moment în care întreaga sală a amuțit. De asemenea, artista a adus pe scenă o parte din universul său privat, cântând alături de două dintre surorile și nepoatele sale melodia „Sărut mâna, mamă”. Imaginile din timpul spectacolului pot fi văzute pe pagina oficială de a cântăreței.

Nostalgia a cuprins publicul și în timpul piesei „În curtea școlii”, când zeci de copii s-au alăturat vedetei pe scenă. Pe parcursul serii, fanii s-au bucurat de hituri precum „Cămașa”, „Sub apă”, „Fragil”, „Ochii verzi” sau „Maria, Maria”, fiecare piesă fiind reinterpretată special pentru acest eveniment.

Cum a marcat acest concert un nou început artistă

După luni de muncă intensă și ore nesfârșite în sala de repetiții, artista a mărturisit că acest spectacol reprezintă pragul către o nouă etapă a vieții sale profesionale. Recunoștința sa s-a îndreptat către echipa dedicată și către publicul care a umplut sala.

„A fost primul meu spectacol în această sală și, fără îndoială, unul pe care îl voi purta mereu în suflet. L-am simțit ca pe un prag, nu doar un eveniment artistic, ci începutul unei noi etape în viața mea. A meritat fiecare zi!”, a declarat emoționată Lidia Buble.