B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Lidia Buble a avut un concert spectaculos la Sala Palatului, cu 4.000 de fani. Vezi ce invitați speciali i-au fost alături

Lidia Buble a avut un concert spectaculos la Sala Palatului, cu 4.000 de fani. Vezi ce invitați speciali i-au fost alături

Flavia Codreanu
04 mart. 2026, 19:33
Lidia Buble a avut un concert spectaculos la Sala Palatului, cu 4.000 de fani. Vezi ce invitați speciali i-au fost alături
sursa foto: Instagram/ Lidia Buble
Cuprins
  1. Ce invitați de marcă și momente surpriză Lidia Buble a avut pe scenă
  2. Care este povestea din spatele spectacolului
  3. Cum a marcat acest concert un nou început artistă

Lidia Buble a avut parte de unul dintre cele mai importante momente din cariera sa pe 27 februarie 2026, susținând primul său concert la Sala Palatului cu casa închisă, în fața a peste 4.000 de spectatori.

Ce invitați de marcă și momente surpriză Lidia Buble a avut pe scenă

Show-ul a fost o desfășurare impresionantă de forțe, incluzând scenografii spectaculoase și coregrafii pline de energie care au transformat sala într-un adevărat spectacol.  Pe lângă colaborările consacrate cu artiști precum Ami, Cornel Ilie, Theo Rose, Matteo și Antonia, Lidia Buble a avut apariții neașteptate care au electrizat publicul.

Unul dintre cele mai aplaudate momente a reunit-o pe Lidia cu Andreea Esca, Antonia, Sandra Izbașa și Anca Dumitra pentru piesa „Le-am spus și fetelor”.

Theo Rose a creat un moment de umor și distracție pură, apărând costumată în „Leo de la Izvoare” pentru interpretarea melodiei „A venit poliția”.

Fidelă promisiunilor făcute fanilor, artista a oferit prin tombolă un inel cu diamant unei spectatoare norocoase.

Care este povestea din spatele spectacolului

Dincolo de spectacolul vizual, concertul a fost construit pe emoție reală și amintiri personale. Lidia Buble a avut momente emoționale, cum a fost tributul adus Laurei Stoica prin piesa „Mai frumoasă”, moment în care întreaga sală a amuțit. De asemenea, artista a adus pe scenă o parte din universul său privat, cântând alături de două dintre surorile și nepoatele sale melodia „Sărut mâna, mamă”. Imaginile din timpul spectacolului pot fi văzute pe pagina oficială de Instagram a cântăreței.

Nostalgia a cuprins publicul și în timpul piesei „În curtea școlii”, când zeci de copii s-au alăturat vedetei pe scenă. Pe parcursul serii, fanii s-au bucurat de hituri precum „Cămașa”, „Sub apă”, „Fragil”, „Ochii verzi” sau „Maria, Maria”, fiecare piesă fiind reinterpretată special pentru acest eveniment.

Cum a marcat acest concert un nou început artistă

După luni de muncă intensă și ore nesfârșite în sala de repetiții, artista a mărturisit că acest spectacol reprezintă pragul către o nouă etapă a vieții sale profesionale. Recunoștința sa s-a îndreptat către echipa dedicată și către publicul care a umplut sala.

„A fost primul meu spectacol în această sală și, fără îndoială, unul pe care îl voi purta mereu în suflet. L-am simțit ca pe un prag, nu doar un eveniment artistic, ci începutul unei noi etape în viața mea. A meritat fiecare zi!”, a declarat emoționată Lidia Buble.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Lidia Buble (@lidiabuble)

Tags:
Citește și...
Vestea momentului în showbiz: Alexandra Stan, însărcinată! Ce imagini a publicat artista (VIDEO)
Monden
Vestea momentului în showbiz: Alexandra Stan, însărcinată! Ce imagini a publicat artista (VIDEO)
Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
Monden
Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
Carmen Brumă, sfaturi ca să nu te îngrași în post: „Sunt trucuri pe care dacă le știi, poți chiar să dai jos câteva kilograme”
Monden
Carmen Brumă, sfaturi ca să nu te îngrași în post: „Sunt trucuri pe care dacă le știi, poți chiar să dai jos câteva kilograme”
Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: „Este o nouă metodă de fraudă”
Monden
Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: „Este o nouă metodă de fraudă”
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
Monden
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
Monden
Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”
Monden
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”
Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de Ștefan Bănică jr: „Nu a fost niciodată un subiect între noi”
Monden
Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de Ștefan Bănică jr: „Nu a fost niciodată un subiect între noi”
Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
Monden
Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
Filmările pentru „Insula Iubirii” 2026 au început: Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
Monden
Filmările pentru „Insula Iubirii” 2026 au început: Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
Ultima oră
20:31 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă prețul combustibilului va ajunge la 10 lei/litru, în România: „Trebuie să recunoaştem câteva lucruri” (VIDEO)
20:21 - Ilie Bolojan acuză PSD de minciună. Discuțiile din ședințele coaliției sunt diferite de comunicările din spațiul public (VIDEO)
20:16 - Avertizări cu 25 de secunde înainte de un cutremur. INFP: Nu putem prezice seismele, dar dezvoltăm sisteme de reducere a efectelor
19:54 - Premierul Ilie Bolojan explică de ce statul nu are bani pentru noi ajutoare financiare. Când ar putea să își revină economia: „Aceasta este realitatea” (VIDEO)
18:59 - Vestea momentului în showbiz: Alexandra Stan, însărcinată! Ce imagini a publicat artista (VIDEO)
18:58 - Șase luni de la explozia de la Rahova: „Vin aici, se uită și plâng”. Drama locatarilor care au rămas doar cu declarațiile
18:43 - Valoarea unei vieți de copil. Despăguiri de 400.000 de euro pentru familia unei fetițe care a murit în spital
18:31 - Iranienii au încercat să-l asasineze pe Donald Trump: Americanii au eliminat un lider care ar fi pregătit atentatul
18:20 - Caz nou de cruzime asupra animalelor: Un bărbat din Afumați și-a ucis câinele și bătut calul. În urmă cu 5 ani a incendiat alt animal
18:08 - Criză a carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Cozi în benzinăriile în Germania și Grecia