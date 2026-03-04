Lidia Buble a avut parte de unul dintre cele mai importante momente din cariera sa pe 27 februarie 2026, susținând primul său concert la Sala Palatului cu casa închisă, în fața a peste 4.000 de spectatori.
Show-ul a fost o desfășurare impresionantă de forțe, incluzând scenografii spectaculoase și coregrafii pline de energie care au transformat sala într-un adevărat spectacol. Pe lângă colaborările consacrate cu artiști precum Ami, Cornel Ilie, Theo Rose, Matteo și Antonia, Lidia Buble a avut apariții neașteptate care au electrizat publicul.
Unul dintre cele mai aplaudate momente a reunit-o pe Lidia cu Andreea Esca, Antonia, Sandra Izbașa și Anca Dumitra pentru piesa „Le-am spus și fetelor”.
Theo Rose a creat un moment de umor și distracție pură, apărând costumată în „Leo de la Izvoare” pentru interpretarea melodiei „A venit poliția”.
Fidelă promisiunilor făcute fanilor, artista a oferit prin tombolă un inel cu diamant unei spectatoare norocoase.
Dincolo de spectacolul vizual, concertul a fost construit pe emoție reală și amintiri personale. Lidia Buble a avut momente emoționale, cum a fost tributul adus Laurei Stoica prin piesa „Mai frumoasă”, moment în care întreaga sală a amuțit. De asemenea, artista a adus pe scenă o parte din universul său privat, cântând alături de două dintre surorile și nepoatele sale melodia „Sărut mâna, mamă”. Imaginile din timpul spectacolului pot fi văzute pe pagina oficială de Instagram a cântăreței.
Nostalgia a cuprins publicul și în timpul piesei „În curtea școlii”, când zeci de copii s-au alăturat vedetei pe scenă. Pe parcursul serii, fanii s-au bucurat de hituri precum „Cămașa”, „Sub apă”, „Fragil”, „Ochii verzi” sau „Maria, Maria”, fiecare piesă fiind reinterpretată special pentru acest eveniment.
După luni de muncă intensă și ore nesfârșite în sala de repetiții, artista a mărturisit că acest spectacol reprezintă pragul către o nouă etapă a vieții sale profesionale. Recunoștința sa s-a îndreptat către echipa dedicată și către publicul care a umplut sala.
„A fost primul meu spectacol în această sală și, fără îndoială, unul pe care îl voi purta mereu în suflet. L-am simțit ca pe un prag, nu doar un eveniment artistic, ci începutul unei noi etape în viața mea. A meritat fiecare zi!”, a declarat emoționată Lidia Buble.
