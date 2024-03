Lidia Buble, lux și opulență într-o stațiune din Franța. Cât a plătit cântăreața pentru o pizza: „Extraordinar de mult. Mai mulți români ca niciodată”

Lidia Buble, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, a plătit 150 de euro pe o pizza într-o stațiune din Franța. Courchevel, numită „perla Alpilor”, este cunoscută pentru pârtiile sale, dar și pentru . Chiar dacă prețurile sunt piperate în această stațiune, cântăreața spune că s-a simțit ca în Brașov, pentru că erau foarte mulți români.

Lidia Buble a plătit 150 de euro pentru o pizza, în Franța

Courchevel, una dintre cele mai extravagante destinații turistice din Franța, a fost vizitată și de cântăreața din România. Lidia Buble nu s-a sfiit niciodată să meargă în cele mai luxoase locuri din lume.

Invitată în cadrul unui podcast, Lidia Buble a dezvăluit că a plătit 150 de euro pentru o pizza. Vorbind despre destinațiile turistice pe care le-a vizitat, cântăreața a spus că îi place enorm de mult să meargă pe pârtia de schi din Courchevel.

„Vin… Au fost și câțiva români care s-au răsfățat, au venit pe lux și opulență. Anul acesta au fost parcă mai mulți români ca niciodată în Corchevel, mulți…Cumva zici că erai pe pârtie la Brașov…Știu că la un moment dat îmi comandasem o pizza, nu m-am uitat de preț și, la final, când a venit nota de plată…150 euro, ceea ce mi s-a părut extraordinar de mult”, a spus Lidia Buble, potrivit .

Cât a plătit Lidia Buble pentru o pungă de chispuri, un salam și câteva bomboane

Cântăreața a avut parte de o experiență mai puțin plăcută la cumpărături, după ce a constatat că prețurile au crescut foarte mult în ultima perioadă. Lidia Buble susține că , însă la prețuri exorbitante.

„Haideți să vă arăt ce am cumpărat eu cu 250 lei. Am fost la cumpărături după o perioadă de timp și nu m-am mai uitat la prețuri. V-ați așezat, stați jos că nu sunteți pregătiți. Am cumpărat o pungă de chipsuri cu trufe pentru că sunt preferatele mele și nu le-am mai găsit de mult timp.

O cutie de praline cu vișine, o cutie de salam uscat. O pungă de biscuiți cu brânză și susan. Aici avem o bucată de brânză cu trufe. Trufele astea sunt așa de scumpe, spui că-s diamante. Și o pită țărănească. Bravo, Lidia, ești fată de casă. Așa femeie, da, pe economie!”, a spus Lidia Buble.