Prețul incredibil pe care l-a achitat Lidia Buble pentru o pungă de chipsuri, un salam și câteva bomboane: „Trufele astea sunt așa de scumpe, spui că-s diamante”

neplăcută la cumpărături, constatând că prețurile au crescut semnificativ. Cu aproape 300 de lei, a cumpărat doar alimente obișnuite, dar la prețuri exorbitante, și a hotărât să nu mai facă achiziții.

Lidia Buble a plătit 250 lei pentru câteva cumpărături

„Haideți să vă arăt ce am cumpărat eu cu 250 lei. Am fost la cumpărături după o perioadă de timp și nu m-am mai uitat la prețuri. V-ați așezat, stați jos că nu sunteți pregătiți. Am cumpărat o pungă de chipsuri cu trufe pentru că sunt preferatele mele și nu le-am mai găsit de mult timp.

O cutie de praline cu vișine, o cutie de salam uscat. O pungă de biscuiți cu brânză și susan. Aici avem o bucată de brânză cu trufe. Trufele astea sunt așa de scumpe, spui că-s diamante. Și o pită țărănească. Bravo, Lidia, ești fată de casă. Așa femeie, da, pe economie!”, spune artista în videoclipul postat pe Instagram, conform .

Vedeta credea că mama ei o va mustra

, pentru că vrea să economisească. Lidia Buble își închipuia că mama ei o va certa când va afla cât a cheltuit într-o singură zi.

„Promit că nu mai merg la cumpărături în curând, promit! Cât am zis, 250 lei? Am avut un șoc, eu confundasem bonul de la benzinărie cu bonul de la supermarket. Bonul de la supermarket a fost 291 de lei! Dacă află mama..că eu pe trei produse am dat banii ăștia, îmi rupe gleznele ca la pui. Doamne!”, mai spune vedeta.