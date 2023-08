Lidia Buble, situație neașteptată într-un supermarket. Ce i s-a întâmplat artistei după ce a vrut să facă o faptă bună

În ultima perioadă, pe care a dorit să o împărtășească cu comunitatea sa de pe rețelele sociale. Ea se implică activ în mediul online și îi ține la curent pe fani cu diferite aspecte din viața sa cotidiană.

Ce a pățit Lidia Buble într-un supermarket

De data aceasta, cu intenția de a face o faptă bună pentru o altă clientă cu copil. Lidia Buble i-a cedat locul în fața casei de marcat, însă reacția femeii a surprins-o. Aceasta i-a aruncat o privire neprietenoasă și a împins-o ușor, fără a mulțumi.

„De ce este toată lumea atât de nervoasă și de supărată pe viață?! Eu așa ceva nu am văzut. Am fost acum până la un supermarket să iau ceva și în spatele meu era o doamnă cu un cărucior și un copil de mână. O doamnă la vreo 50 și ceva de ani. Am rugat-o frumos să treacă ea înaintea mea, că așa e frumos să o las înainte, mai ales că era cu copil.

Mi-a tras o privire atât de urâtă, a trecut pe lângă mine cu copilul și s-a șters. Doamne, mie nu îmi venea să cred. M-am crucit. Eu vreau să îți fac un bine și tu te uiți la mine de parcă aș fi vrut să îți iau pâinea de la gură. Eu fraieră că mă gândesc doar la alții. Reveniți-vă și încercați să vă bucurați de viață”, a povestit Lidia Buble pe Instastory, scrie .