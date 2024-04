Lino Golden și Delia se pregătesc pentru următorul pas important. Marele anunț făcut după cununia civilă

Lino Golden și iubita sa Delia s-au cununat civil, vineri, 19 aprilie, o decizie care a fost foarte spontană și a uimit pe toată lumea. După relația de doi ani de zile, cei doi au vrut să facă marele pas și și-au unit destinele. După eveniment, Delia a făcut o declarație și a anunțat că se pregătesc de alt eveniment important.

Lino Golden și Delia s-au cununat

se iubesc de doi ani de zile. Pentru că și-au dat seama că sunt sortiți să fie împreună, s-au cununat civil într-un mod spontan. Ziua cea mare a fost plină de emoții, dar cei doi sunt pregătiți pentru următorul pas și au anunțat că plănuiesc nunta, conform

Delia a transmis că a avut emoții foarte mari în ziua cununiei și că amâmdoi au tremurat atunci când au semnat actele de căsătorie.

„Am avut foarte mari emoții amândoi la starea civilă. În momentul în care semnam tremuram foarte tare, însă ne-am calmat după, la petrecere. Totul a fost planificat foarte rapid. Am găsit cred în două zile rochița. Imediat ce am văzut-o am spus că asta e rochița pentru mine”, a declarat Delia.

Cuplul se pregătește de nuntă

a mai adăugat că acum se pregătesc de nuntă care speră să fie cât mai repede, chiar dacă nu au stabilit data sau locația. Dar, Delia s-a ocupat deja de ținuta ei din ziua cea mare și are deja rochia de mireasă pregătită. Ea va purta două rochii în ziua nunți pe care le-a pregătit încă de când a fost cerută în căsătorie.

„Încă nu știm exact când va fi nunta, știm că va fi curând, dar nu am ales încă o dată. Nu ne-am gândit unde am vrea să facem nunta, nu am plănuit nimic. Inițial am spus că am vrea să fie ceva restrâns, însă același lucru l-am spus și despre cununie și în final nu a fost ceva chiar atât de restrâns. Rochiile pe care vreau să le port deja le am salvate de când m-a cerut în căsătorie”, a mai mărturisit Delia.