Lisa Marie Presley își adora fiul care semăna perfect cu bunicul lui – Elvis Presley. Din păcate asemănarea fizică nu l-a ajutat să depășească depresia

Elvis Presley a murit în 1977, despre care inițial s-a spus că a fost cauzată de un stop cardiac, deși se crede că și consumul de droguri a fost un factor care a contribuit la aceasta.

Lisa Marie Presley avea doar nouă ani în momentul decesului regretatului muzician. Lisa a mărturisit că fiul ei îi amintea mereu de tatăl ei, ceea ce nu a făcut decât să o tulbure și mai mult. Lisa Marie își adora tatăl, care o lua cu el la concerte.

A început să cânte de mică, dar copilăria i-a fost marcată de destinul tragic al tatălui ei. Era adolescentă şi, pe fondul depresiei provocate de moartea lui Elvis, a început să consume droguri.

La 18 ani, ea a realizat că trebuie să facă ceva cu viaţa ei şi a renunţat la droguri, concentrându-se pe cariera muzicală.

La comemorarea a 20 de ani de la moartea tatălui ei, Lisa a cântat pentru prima oară în public, realizând un mixaj al vocii ei cu vocea lui Elvis, pe melodia „Don’t Cry Daddy”. Apoi a început să lucreze la primul ei album. După cinci ani de lucru, a lansat „To Whom It May Concern”.

Deși a fost o femeie adorată de către apropiați și oamenii care au fost fani înfocați ai tatălui său, vedeta a trecut prin experiențe traumatizante, care și-au lăsat amprenta asupra aspectului și sănătății ei.

Ultima experiență prin care a trecut a fost moartea singurului nepot al lui Elvis Presley. Cei doi semănau izbitor.

„Are inima frântă, neconsolată, şi mai mult decât devastată, dar încearcă să rămână puternică pentru gemenele în vârstă de 11 ani şi fiica ei mai mare, Riley. Îl adora pe băiat. Era iubirea vieţii ei”, a declarat managerul Lisei Marie Presley.

Lisa Marie și Benjamin erau atât de apropiați, încât în 2009 și-au făcut tatuaje-pereche. În 2012, ea a compus piesa „Storm And Grace” despre fiul ei.

El „semăna atât de mult cu bunicul său în atât de multe privințe încât chiar m-am speriat”, a scris ea, adăugând că acest lucru „m-a făcut să mă îngrijorez pentru el chiar mai mult decât aș fi făcut-o în mod normal”.

Despre nepotul lui Elvis se ştiu foarte puţine lucruri – dar presa nu a ratat asemănarea izbitoare dintre el şi Elvis

„Ben seamănă atât de tare cu Elvis. Toată lumea vrea să facă poză cu el. Şi eu sunt uneori copleşită când îl privesc”, declara la un moment dat mama lui.

Nu s-a scris foarte mult despre muzica lui, deşi în urmă cu 10 ani, Benjamin fusese ofertat de casa de discuri Universal cu 5 milioane de dolari pentru a lansa 5 albume.

Dificultatea de a-şi croi propriul drum într-o familie care trăia în umbra marelui Elvis şi-a spus probabil cuvântul. La fel ca durerosul fapt că în ochii celor din jur căpăta valoare doar graţie asemănării cu Elvis.

Benjamin Keough avea 27 de ani în momentul sinuciderii sale.

În dimineaţa zilei de 12 iulie 2020, nepotul lui Elvis se împuşca în piept, în casa familiei Presley din Calabasas, autopsia arătând că acesta era intoxicat cu cocaină şi cu alcool.

El a murit în urma unei „răni de glonț autoprovocate”, a anunțat Biroul medicului legist din Los Angeles în urma incidentului.

În 2009, Benjamin Keough a semnat un contract în valoare de 5 milioane de dolari cu o casă de discuri și a apărut în câteva filme.

Sora lui Ben este actrița Riley Keough, care a jucat în Mad Max: Fury Road, The Girlfriend Experience, TheLodge.

Lisa a avut custodie comună cu primul ei soț, Danny Keough, cu care s-a căsătorit în 1988 și de care a divorțat în 1994.