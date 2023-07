Liviu Teodorescu a devenit tată / Soția sa, Iulia, a adus pe lume o fetiță: „Ești o eroină”

Liviu Teodorescu a devenit tată pentru prima dată, după ce Iulia, soția lui, a adus pe lume primul bebeluș al cuplului. Fericit până peste cap, artistul a dat marea veste pe contul său de Instagram, acolo unde i-a și transmis Iuliei un mesaj emoționant, relatează Click.ro.

Liviu Teodorescu a devenit tată

Liviu Teodorescu trece printr-o nouă și entuziasmantă perioadă din viața lui. Artistul a devenit tătic, la doi ani de la nunta cu Iulia, din perioada liceului.

Îndrăgitul artist Liviu Teodorescu a ținut să împărtășească momentul emoționant cu urmăritorii săi de pe Instagram, dar și să-i mulțumească soției sale, Iulia, pentru minunea pe care a adus-o pe lume.

„Sunt tată! Revin mâine cu detalii. E totul bine, fericirea pe care o simt acum este imensă. Iulia, ești o eroină! Credeam că o cunosc bine pe femeia de lângă mine, dar se pare că ești mult mai mult decât știam eu, sunt copleșit. A fost o zi incredibilă. Te iubesc, Doamne”, a scris Liviu Teodorescu pe Instagram.

Cum se va numi ce mică

Cu câteva luni în urmă, muzicianul spunea că și mărturisea atunci că pe cea mică o va chema, cel mai probabil, Ecaterina, ca pe bunica soției lui.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta ad-hoc. Iulia a avut în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii! (…) Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea”, mai spunea Liviu Teodorescu, despre ecografiile Iuliei și despre numele deosebit pe care îl va purta micuța.