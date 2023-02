Locuința lui Mihai Trăistariu, bântuită de spirite. Artistul a apelat la ajutorul unui parapsiholog

Mihai Trăistariu a început să întâmpine probleme începând cu 10 ianuarie, când a auzit zgomote neobișnuite provenind de la mașina sa de spălat. Artistul crede că acestea nu sunt întâmplătoare și ar putea fi mesaje transmise din lumea spiritelor.

Mihai Trăistariu a apelat la un parapsiholog

Mihai Trăistariu a întrebat și fanii săi despre aceste sunete, apoi a apelat la un parapsiholog pentru a afla mai multe. Concluzia lor a fost că sunetele ar proveni de la o femeie care încearcă să transmită un mesaj din lumea de dincolo. Cântărețul a declarat că, inițial, nu a dat atenție sunetelor din baie, dar după o perioadă de timp a realizat că erau matematice și foarte precise.

„Păcăniturile au început pe 10 ianuarie. Se auzea în baie ca și cum picura apa. Nu era foarte zgomotos, dar era straniu. M-am dus la cadă și nu era nimic. M-am uitat în jur și am văzut că era de la mașina de spălat. Ea și acum e scoasă din priză și își face păcănelile în continuare. Am spălat la mașină și culmea, în timpul spălatului nu s-a auzit, dar după ce am terminat și-a reluat păcănitul. Ea păcănea și în ziua de azi”, a declarat Mihai Trăistariu pentru

Casa lui Mihai Trăistariu, bântuită de spirite

Mihai Trăistariu a apelat la un parapsiholog în încercarea de a rezolva misterul zgomotelor. Specialistul i-a oferit imediat explicația, afirmând că era vorba despre o persoană decedată, o femeie, care încerca să comunice cu artistul.

„În primele ore să zic așa, nu am dat importanță, am zis că asa face mașina după ce am spălat rufe.(…) Totuși, lucrul acesta era constant și nu s-a mai oprit. După câteva ore, m-am dus iar și am reascultat zgomotul. Mi s-a părut straniu prima și prima dată pentru că făcea „pâc pâc pâc- târrr”. Mi s-a părut prea egal, prea matematic și am zis că o fi un cod morse. Eu am zis asta în glumă.

A doua zi mă trezesc dimineața și făcea la fel. M-am tot gândit ce poate fi așa că am filmat mașina, am pus-o pe YouTube și am zis ce e chestia asta, cu râsete fără să mă gândesc că poate fi ceva serios. Lucrul acesta a continuat și după câteva zile și-a schimbat păcănitul.

Am zis că ceva e straniu. Mai scârțâie mobila prin casă, dar parcă nu face în mod egal. Am scos mașina din priză, voiam să văd dacă are legătură cu curentul electric”, a mai explicat Mihai Trăistariu sursei citate.