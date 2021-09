Loredana Groza, anunț după ce duminică a fost luată cu ambulanță. Cum se simte artista

Loredana Groza și-a îngrijorat fanii duminică, când a postat pe rețelele sociale o fotografie din ambulanță, fără să ofere și alte detalii. Astăzi, artista a făcut un anunț despre starea sa de sănătate.

Ea și-a îngrijorat fanii după ce s-a fotografiat în ambulanță și a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale.

Artista a postat un mesaj în care explică ce i s-a întâmplat. Aceasta a susținut că a avut o perioadă încărcată, iar corpul său a cedat.

„Dragii mei, Vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to yall!”, a fost mesajul transmis de Loredana Groza.

Artista cântase recent la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc

Loredana Groza a cântat săptămâna trecută la nunta de poveste a Simonei Halep, eveniment cu peste 300 de invitați, printre care și nume celebre precum Gică Hagi, Gică Popescu, Ion Țiriac și Ilie Năstase. La nuntă a cântat și Dan Bittman.

Petrecere a avut loc la un club de fițe din Mamaia, deținut de nașul cuplului, Dani Caramihai, iar meniul a fost pe măsură. De pe mese nu au lipsit fructele de mare, peștele, friptura și nici delicatesele precum rața cu mango, foie gras, tartarul de vită cu cipsuri din cartofi și tartar de ton cu biscuiți, scoici San Jaques cu sos de unt și citrice.

„A fost o seară de neuitat, m-am bucurat tare mult, am dansat foarte mult, mă dor tălpile încă. Acum o să mă recuperez câteva zile, dar a fost o noapte de neuitat şi îi mulţumesc lui Toni pentru că s-a ocupat de tot şi a făcut să fie totul la superlativ”, a declarat Simona Halep, citată de Agerpres.