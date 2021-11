Lou Cutell, celebrul actor din „Seinfeld” și „Anatomia lui Grey” a murit. Cauzele decesului sunt misterioase (VIDEO)

Este doliu în lumea cinematografică de la Hollywood, după ce actorul Lou Cutell s-a stins din viață. Vedeta din „Seinfeld” și „Anatomia lui Grey” a murit la vârsta de 91 de ani, iar cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Anunțul decesului a fost făcut de un apropiat al actorului, pe contul de Facebook. Acesta a ținut să îi respecte intimitatea starului, iar cauza morții nu a fost dezvăluită în mediul online.

Cel care a dat vestea a fost chiar Mark Furman, care a transmis un mesaj emoționant, alături de o fotografie a actorului, pe contul său de Facebook.

„După 91 de ani și o viață fabuloasă, prietenul meu Lou Cutell s-a dus acasă”, a scris Furman pe rețelele sociale.

Starul din Sienfeld s-a bucurat de o carieră impresionantă în lumea filmului, cu roluri de succes atât pe marele ecran, cât și în serialele de televiziune.

Lou Cutell a debutat pe Broadway în urmă cu 60 de ani. La scurt timp, actorul s-a mutat în California, acolo unde a cunoscut și succesul. A absolvit Universitatea din California, iar unul dintre primele cele mai importante roluri a fost cel din 1964, din The Dick Van Dyke Show.

Lou Cutell, the actor who played The Amazing Larry in „Pee-wee’s Big Adventure,” passed away on Sunday. During a career that spanned well over fifty years, he acted in an extraordinary number of diverse movies and television shows. (thread) pic.twitter.com/kDvGJmdMu6

— Pee-wee Herman (@peeweeherman) November 24, 2021