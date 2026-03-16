Lucian Viziru a ținut să precizeze că nu are probleme cu alcoolul, după ce povestiri și glume mai vechi ale lui au fost interpretate greșit, iar unii chiar au ajuns să creadă că e alcoolic.

De unde au pornit speculațiile că Viziru e alcoolic

La un moment dat, Lucian Viziru a povestit că după mai multe nopți de petrecut cu prietenii a trebuit să meargă la o filmare. Știa replicile, dar nu-și amintea când trebuie să intervină, fapt ce a făcut experiența cam dificilă.

„E nasol să te duci mahmur la filmări, e cel mai nasol lucru. Băusem vreo trei zile la rând, noroc că era fratele meu lângă mine, aveam o secvență împreună, îmi făcea semn cu mâna, știam replicile, dar nu mai știam când să intru”, a spus Lucian Viziru, acum circa un an, potrivit

Asta și alte glume și povestiri i-au făcut pe unii să creadă că ar fi alcoolic.

Lucian Viziru: Nu sunt alcoolic

Lucian Viziru a ținut să lămurească situația, pe rețelele sociale, dar tot în stilul său glumeț: „Păi fraților, haideți să stabilim un aspect pentru că în ultima vreme am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje cum că aș fi bețiv, alcoolic, boschetar etc. Toate clipurile pe care le postez eu pe Instagram, Facebook și TikTok sunt glume, pamflet, umor. Nu sunt alcoolic. Un alcoolic este un om care se trezește dimineața și începe să bea. Or eu nu mă trezesc niciodată înainte de prânz”.