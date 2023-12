Mădălina Crețan, mesaj dureros la aproape un an de la moartea lui Nosfe: „Mi-e dor de tine, soțul meu”

Nosfe a murit subit la vârsta doar 37 de ani, în luna octombrie a anului 2022. Moartea regretatului artist a lăsat în sufletele celor care l-au cunoscut multă durere.

La aproape un an de la decesul acestuia, Mădălina Crețan a transmis un mesaj dureros. Se pare că soția artistului nu a trecut peste pierderea celui care i-a fost partener ani la rând.

Mesajul dureros scris de Mădălina Crețan

Mădălina Crețan și Nosfe au avut parte de o viață frumoasă împreună. Moartea acestuia a adus multă , dar mai ales a soției sale. Cu toate că a trecut aproape un an de la deces, amintirea lui Nosfe rămâne vie în continuare.

De curând, soția regretatului artist a postat un mesaj de-a dreptul emoționant în mediul online și a făcut publice imagini din ziua când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

„Nu există sentiment mai frumos în viața asta decât să fii cu oameni care te văd așa cum ești și te iubesc așa cum ești cu adevărat.

Mi-e dor de tine, soțul meu. Îți mulțumesc că mă vezi așa cum sunt și că m-ai făcut să mă simt perfectă așa cum eram”, a scris Mădălina Crețan pe pagina sa de Instagram, notează .

Dezvăluiri dureroase, la aproape un an de la moartea artistului

„Nu mi-am revenit, m-am transformat, am învățat, am acceptat, am căzut, m-am ridicat, mi-am dat voie să simt, să plâng, să sufăr, să zâmbesc. Am evitat să îmi împovărez mintea și sufletul cu asemenea cuvinte „tragedie, moarte, final”, etc.

Am ales să sărbătoresc viața pe care am avut-o împreună plină numai de lucruri magice în detrimentul „tragediei”. Am ales să nu pot negru, să nu devin o victima ca energiile primite înapoi să nu fie de victimizare.

Am ales să fiu aici pentru oamenii care încă sunt aici și au nevoie de mine prezentă și bine. Am ales să trăiesc demnă de iubirea pe care am primit-o de la Univers/Dumnezeu. Am ales să fiu femeia pe care soțul meu a iubit- o”, a scris Mădălina Crețan, pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile.