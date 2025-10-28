Mădălina Ghenea a atras din nou toate privirile, după un pictorial incendiar pentru Dolce&Gabbana. Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov a făcut senzație în mediul online, după ce a apărut în cea mai recentă reclamă semnată Dolce&Gabbana, una dintre cele mai apreciate case de modă din lume.

Mădălina Ghenea, pictorial incendiar pentru Dolce&Gabbana. Cum s-a lăsat fotografiată

Fotomodelul român a publicat mai multe imagini spectaculoase pe contul ei de Instagram, în care apare într-un costum de baie ce îi scoate în evidență silueta sa perfectă. Postarea a adunat zeci de mii de aprecieri și comentarii din partea fanilor din toată lumea. ( )

Dolce&Gabbana a colaborat de-a lungul timpului cu numeroase vedete internaționale, iar Mădălina Ghenea pare să fie una dintre favoritele brandului italian.

Cum a apărut Mădălina Ghenea în imaginile care au cucerit internetul

Mădălina Ghenea joacă rolul unui salvamar pe o plajă superbă. Ea poartă o uniformă personalizată și un costum de baie marca Dolce&Gabbana. Ghenea a fost fotografiată în ipostaze artistice, pozând alături de accesorii specifice meseriei de salvamar.

Rezultatul? Un val de reacții pozitive și peste 32.000 de aprecieri în mai puțin de 24 de ore de la publicarea fotografiilor.

Cum arată viața sentimentală a Mădălinei Ghenea după despărțirea de Dimitrov

Mădălina Ghenea și Grigor Dimitrov s-au despărțit în octombrie 2023, după o relație intens mediatizată. Între timp, tenismenul bulgar și-a refăcut viața alături de actrița mexicană Eiza Gonzalez, care pare complet îndrăgostită de el.

„Grigor Dimitrov ești special. Ești cu adevărat omul meu preferat și nu pot să cred că am fost atât de norocoasă încât să te găsesc.

Ai readus atât de multe în mine că nu am crezut vreodată că este posibil. Pentru cel mai bun, cel mai grijuliu om, admir fiecare centimetru din omul care ești și devii. Abia aștept să sărbătorim multe, multe altele pentru totdeauna. Te iubesc, G”, a scris Eiza, pe Instagram.

Cei doi au devenit rapid unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea sportului și a filmului.