Mădălina Ghenea a mărturisit că o vreme nu vrea să mai audă de bărbați și preferă liniștea. Declarația i-a surprins pe fani, mai ales că vedeta e recunoscută internațional pentru frumusețea ei, fiind curtată de bărbați celebri.
„Nu. Nu este nicio șansă să încep să ies la întâlniri iarăși. Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari. Îi păstrez pe ei, îmi place de ei”, a transmis Mădălina Ghenea, făcând referire la jucăriile de pluș din patul ei.
Vedeta a făcut declarațiile într-un dialog cu urmăritorii ei de pe Instagram, prin intermediul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, scrie Libertatea.
Între timp, Mădălina e cum nu se poate mai mândră de fiica ei, Charlotte.
„Simt că se apropie mult de teatru, asta își dorește. Mi-a cerut să meargă la Scala. Eu am făcut balet, și ea își dorește să facă balet. Cred că m-a ajutat enorm și pentru tot ce înseamnă disciplină. E un copil foarte disciplinat. Oricât de strălucitoare este această lume și cât de superficială poate să pară de afară, este o lume care are nevoie de foarte multă disciplină”, a dezvăluit Mădălina Ghenea, pentru revista Elle.