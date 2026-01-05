B1 Inregistrari!
Mădălina Ghenea, dezamăgită în relații: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari"

Traian Avarvarei
05 ian. 2026, 11:24
Mădălina Ghenea. Sursa foto: Captură video - La Măruță / YouTube
Mădălina Ghenea a mărturisit că o vreme nu vrea să mai audă de bărbați și preferă liniștea. Declarația i-a surprins pe fani, mai ales că vedeta e recunoscută internațional pentru frumusețea ei, fiind curtată de bărbați celebri.

Mădălina Ghenea nu vrea să mai audă de relații

„Nu. Nu este nicio șansă să încep să ies la întâlniri iarăși. Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari. Îi păstrez pe ei, îmi place de ei”, a transmis Mădălina Ghenea, făcând referire la jucăriile de pluș din patul ei.

Vedeta a făcut declarațiile într-un dialog cu urmăritorii ei de pe Instagram, prin intermediul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, scrie Libertatea.

Mădălina Ghenea se bucură de fiica sa

Între timp, Mădălina e cum nu se poate mai mândră de fiica ei, Charlotte.

„Simt că se apropie mult de teatru, asta își dorește. Mi-a cerut să meargă la Scala. Eu am făcut balet, și ea își dorește să facă balet. Cred că m-a ajutat enorm și pentru tot ce înseamnă disciplină. E un copil foarte disciplinat. Oricât de strălucitoare este această lume și cât de superficială poate să pară de afară, este o lume care are nevoie de foarte multă disciplină”, a dezvăluit Mădălina Ghenea, pentru revista Elle.

