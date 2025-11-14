B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată

Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 09:38
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Sursa foto: Instagram - @officialmadalinaghenea
Cuprins
  1. „Mă ajută foarte mult cu ea”
  2. Ce spune despre noul film în care a jucat
  3. 2025, un an productiv

Mădălina Ghenea a vorbit despre fiica ei. Aceasta a spus că este un copil foarte cuminte care nu a avut niciodată nevoie de o bonă. Iată cine a stat cu fata vedetei atunci când ea nu a putut fi prezentă!

„Mă ajută foarte mult cu ea”

Mădălina Ghenea este foarte mândră de fiica ei. Este cuminte și se face remarcată la școală.

„E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală. Mă ajută mama foarte mult cu ea, nu am avut niciodată bonă. Este foarte legată de mine și de mama, nu prea au fost alte persoane în această ecuație. Eu cred că Charlotte va fi o femeie puternică”, a spus actrița, pentru Viva.

Ce spune despre noul film în care a jucat

„Deep fear e un film care a avut un succes surprinzător. Am fost pe locul 1 în UK câteva săptămâni, pe locul 2 în SUA. Eu m-am ocupat și de plasarea de produse pentru acel proiect, pentru că eu fac scufundări. Eu am adus toți sponsorii care au furnizat echipamentul, oameni alături de care am lucrat mai întâi ca un simplu client care face scufundări”, a mărturisit Mădălina Ghenea.

„Iar Ed, așa cum i-am spus de când l-am cunoscut, mi se pare că seamănă cu fratele meu. Are un vibe pe care-l simt, așa, foarte apropiat de fratele meu. Nu a fost o altfel de chimie între noi. L-am simțit ca parte din familie”, a adăugat.

2025, un an productiv

Întrebată cum a fost anul 2025 pentru ea, actrița Mădălina Ghenea a recunoscut că a fost un an extraordinar de bun, mai ales din punct de vedere profesional. Aceasta spune că a primit mai multe premii semnificative.

„Un an foarte bun pe plan profesional! Am primit, în calitate de producător, 10 premii, de fapt cred că am depășit cifra asta”, a declarat actrița.

Tags:
Citește și...
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Monden
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Monden
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Monden
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
Monden
Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
Monden
Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
Monden
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
Monden
De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Monden
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Monden
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
Monden
Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
Ultima oră
09:11 - Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
09:06 - Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
09:02 - COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.55 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025
09:01 - COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.40 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025
09:00 - COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.32 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025
Catalin Drula
08:46 - Atenționare ANM pentru șoferi. Ceața densă pune probleme pe șoselele din 17 județe
08:28 - Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
08:25 - Vremea în România, 14 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo
07:44 - Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”
07:22 - Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”