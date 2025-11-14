Mădălina a vorbit despre fiica ei. Aceasta a spus că este un copil foarte care nu a avut niciodată nevoie de o bonă. Iată cine a stat cu fata vedetei atunci când ea nu a putut fi prezentă!

„Mă ajută foarte mult cu ea”

Mădălina Ghenea este foarte mândră de fiica ei. Este cuminte și se face remarcată la școală.

„E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală. Mă ajută mama foarte mult cu ea, nu am avut niciodată bonă. Este foarte legată de mine și de mama, nu prea au fost alte persoane în această ecuație. Eu cred că Charlotte va fi o femeie puternică”, a spus actrița, pentru Viva.

Ce spune despre noul film în care a jucat

„Deep fear e un film care a avut un succes surprinzător. Am fost pe locul 1 în UK câteva săptămâni, pe locul 2 în SUA. Eu m-am ocupat și de plasarea de produse pentru acel proiect, pentru că eu fac scufundări. Eu am adus toți sponsorii care au furnizat echipamentul, oameni alături de care am lucrat mai întâi ca un simplu client care face scufundări”, a mărturisit Mădălina Ghenea.

„Iar Ed, așa cum i-am spus de când l-am cunoscut, mi se pare că seamănă cu fratele meu. Are un vibe pe care-l simt, așa, foarte apropiat de fratele meu. Nu a fost o altfel de chimie între noi. L-am simțit ca parte din familie”, a adăugat.

2025, un an productiv

Întrebată cum a fost anul 2025 pentru ea, actrița Mădălina Ghenea a recunoscut că a fost un an extraordinar de bun, mai ales din punct de vedere profesional. Aceasta spune că a primit mai multe premii semnificative.

„Un an foarte bun pe plan profesional! Am primit, în calitate de producător, 10 premii, de fapt cred că am depășit cifra asta”, a declarat actrița.